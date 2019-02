Little Mix voor concert naar Ziggo Dome

De razend populaire Britse meidengroep Little Mix komt in het kader van The LM5 Tour naar de Amsterdamse Ziggo Dome op 25 september. De kaartverkoop start woensdag 6 februari om 10:00 uur via Ticketmaster. De tour staat in het teken van het in november uitgebrachte vijfde en gelijknamige album LM5, met daarop o.a. de hitsingle Woman Like Me (ft. Nicki Minaj) en de meest recente single Think About Us (ft. Ty Dolla $ign). Voor dit album werkte de dames samen met onder andere: Ed Sheeran, Jess Glynne, Camille Purcell, MNEK, Timberland, Loose Change, TMS en RAYE. Tijdens de nieuwe tournee zullen naast nieuw werk ook oudere hits voorbij komen zoals Touch, Shout Out to My Ex, Black Magic en Wings.

Vanavond is Little Mix in de eerste liveshow van The Voice of Holland te zien, waar zij samen met de TVOH talenten een speciale versie van Woman Like Me spelen. Ook brengen ze hun nieuwste single Think About Us ten gehore.

LITTLE MIX – THE LM5 TOUR

Woensdag 25 september 2019, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €44,80,- (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start woensdag 6 februari om 10:00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).