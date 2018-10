De Franse ontwerpster Isabel Marant heeft haar eerste make-upcollectie met L’Oréal Paris ontworpen: de L’Oréal Paris x Isabel Marant make-up collectie. Geïnspireerd door haar ready-to-wear mode en met onafhankelijke vrouwen in het achterhoofd heeft Isabel vijf slimme en multifunctionele producten ontworpen die gebruikmaken van de nieuwste make-uptechnologie en perfect zijn voor gebruik onderweg. Of het nu gaat om een drankje doen na het werk of om een snelle opfrissing na de sportschool, gooi deze geniale producten in je handtas om je look onmiddellijk en moeiteloos te transformeren.

De collectie is onder andere te koop bij Bol.com.