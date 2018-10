Maak je klaar voor herfst allergieën

Heb je net je zomerse routine gehad, en moet je nadenken over hoe je herfst allergieën op afstand kunt houden? Ja. Maar het goede nieuws is dat als je nu begint te plannen, je allergiesymptomen waarschijnlijk veel minder ernstig zullen zijn, en je meteen zal kunnen genieten van de schoonheid die het herfstseizoen met zich meebrengt. Hier zijn vier tips om herfst allergische symptomen te voorkomen:

Herfst? Warme temperaturen doen ons denken dat het nog steeds zomer is – het vallen van de bladeren betekent niet automatisch koud weer. Ongebruikelijk warm weer voor langere periodes is niet meer een zeldzaam verschijnsel, kijk maar afgelopen zomer. Milde temperaturen en regen kunnen de groei van planten en stuifmeel bevorderen, terwijl wind-gerelateerde regenval stuifmeel en schimmel in de lucht kan brengen, waardoor de symptomen voor mensen met allergie toenemen. Omdat herfst allergieën eerder kunnen beginnen en langer duren, is het belangrijk om te beginnen met het innemen van je allergiegeneesmiddelen minstens twee weken voordat je symptomen normaal beginnen. Stop je medicijnen niet totdat het aantal pollen ongeveer twee weken is gedaald – meestal na de eerste nachtvorst.

Mooie bladeren + schimmel = ellende – Die herfstbladeren kunnen prachtig zijn, maar zodra ze gevallen zijn, beginnen ze schimmel te verzamelen. En schimmel is een allergeen dat gedijt in de herfst. Naast bladeren kunnen schimmels overal worden aangetroffen waar water is – ook in je achtertuin, in een veld met ongemaaid gras en in verstopte goten. Als je allergisch bent voor schimmelvorming, is het belangrijkste om het te verminderen. Zorg dat je stilstaand water overal waar je het vindt schoonmaakt. Je kunt ook helpen schimmel te weren door goten regelmatig schoon te maken en de vochtigheid van het huis onder de 60 procent te houden.

Terug naar school, terug naar allergieën? – Als je kind plotseling een loopneus lijkt te hebben, jeukende ogen, hoest en niezen, kunnen ze last krijgen van allergenen in hun klas. Kinderen kunnen allergisch zijn voor stof in de klas, of er kan stuifmeel binnenkomen via open ramen. En vergeet schimmel niet – vaak te vinden in badkamers en kleedkamers – en huidschilfers van huisdieren die andere kinderen op kleding en rugzakken kunnen meenemen. Als je kind symptomen lijkt te hebben die ontstonden rond de tijd dat de school begon, ga dan naar de huisarts. Deze kan je kind op de juiste manier op de lange termijn laten omgaan met hun allergieën of astma.

Weghouden van stuifmeel betekent ontwijken van symptomen – Om wat voor soort stuifmeel van de herfst het ook gaat, het houden van pollen uit je leven betekent minder allergiesymptomen. Enkele eenvoudige tips voor “huishoudelijke tips” kunnen helpen. Als je van buiten komt, zorg er dan voor dat stuifmeel niet met je meegaat. Laat je schoenen bij de deur en gooi kleding in de wasmachine. Douche en was het haar ’s avonds voor het slapengaan, zodat je niet met stuifmeel slaapt en het op je kussen en in je neus krijgt. Houd ramen gesloten. Controleer pollen- en schimmelaantallen online, zodat je kunt bepalen wanneer het het beste is om binnen te blijven.