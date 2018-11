Een gedurfd stedelijk merk uit de kunstwereld dat kennis maakt met een ontwerpster boordevol ideeën, dat is beslist liefde op het eerste gezicht! Ontwerpster Elsa Muse creëerde 5 verschillende modellen schoenen voor Made by Sarenza, 3 voor pumps en 2 voor enkellaarsjes, waarop we verfvlekken terugvinden. De lederen en vinyl patches staan in verband met Elsa Muse‘s artistieke identiteit: een mond, een gezicht en wenkbrauwen. Een collectie Made For You!

De gehele Made By Sarenza x Elsa Muse collectie:



De collectie is vanaf 28 november 2018 verkrijgbaar via www.sarenza.nl