Manieren om duimzuigen te stoppen

Bijna elk kind heeft een soort comfortitem nodig om in slaap te vallen en te blijven. Voor sommige kinderen is het een speciale deken of knuffel, maar voor anderen is het hun vingers of duim. Duimzuigen en vingernagelbijten kunnen in de beginjaren een normale rol spelen in de ontwikkeling van het kind, maar wanneer een kind haar duim zuigt of haar nagels bijt tot het punt dat het de huid of nagel beschadigt, kan het problematisch zijn. Met behulp van onderstaande technieken kun je dit stoppen.

1. Gebruik een nagellak die is ontworpen om duimzuigen en nagelbijten te voorkomen

Er zijn verschillende producten op de markt die veilig en effectief zijn in het helpen van kinderen om duimzuigen en nagelbijten te stoppen. De producten kunnen werken, omdat ze een onaangename en bittere smaak hebben die de meeste kinderen niet leuk zullen vinden.

2. Bied een voor de leeftijd geschikt alternatief aan

Een plastic bijtring of een bevroren washandje kan verlichting bieden aan een kind dat op zijn/haar duim zuigt als gevolg van kinderziektes. Een favoriet boek of knuffel kan ook troost bieden aan een kind dat zich eenzaam voelt in zijn of haar bedje of een beetje hulp nodig heeft om in slaap te vallen.

3. Gebruik sokken

Koop een paar nieuwe sokken in een klein formaat en was ze goed en spoel ze af. Plaats de sokken over de handen van je kind. Het elastiek op de sokbuis moet stevig genoeg zijn om de sok op zijn plaats te houden, maar niet zo stevig dat het oncomfortabel aanvoelt rond de polsen van het kind.

4. Gebruik een duim of vingerbeschermer

Overweeg een plastic beschermkap te gebruiken om te voorkomen dat je kind op zijn/haar duim zuigt of de vinger bijt. Kunststof beschermplaten voorkomen direct contact met de vinger of de duim die bedekt is, zodat zuigen en bijten niet kan.

5. Wordt interactief

Zoek naar boeken die duimzuigen en vingerbijten behandelen, en lees ze voor aan je kind. Stel je kind open vragen over het verhaal en zoek uit waarom je kind misschien op zijn/haar duim zuigt of op de vingers bijt. Het spelen van een poppenspel (met je handen als de poppen) om te praten over waarom handen niet in je mond horen, kan ook nuttig zijn bij het aanpakken van bijten en duimzuigen met je kind.