Manieren om je huid te laten schitteren in 2019

Nieuw jaar, nieuwe jij – de druk om de beste versie van jezelf te zijn wordt in januari groter, inclusief de behoefte om comfortabel in je vel te zitten. Daarom hebben we hier tips voor het verbeteren van hoe je huid er nu en in de toekomst uitziet en aanvoelt.

Ontspan

Veel huidproblemen worden veroorzaakt of verergerd door stress. Dus het identificeren van gezonde manieren om je fris te houden en te ontspannen is van vitaal belang. Acne, psoriasis, eczeem en bepaalde soorten haarverlies worden allemaal erger wanneer je gestrest bent. Neem tijd om te ontspannen. Het beoefenen van yoga of meditatie is een goede optie, maar zelfs ademhalingsoefeningen kunnen een verschil maken.

Dieet makeover

De kans is groot dat diëten is opgenomen in je lijst met goede voornemens. Het goede nieuws is dat, naast het helpen verminderen van die extra kilo’s, je huid er ook dankbaar voor is. Je huid voelt zeker de effecten van je voedingskeuzes. Probeer om meer voedingsmiddelen te eten die rijk zijn aan antioxidanten, vooral fruit, groenten, kruiden en specerijen, aangezien is aangetoond dat ze de effecten van vrije radicalen helpen bestrijden. Wees voorzichtig met suiker. Veel suikerhoudende dranken, snoepjes en desserts kunnen je bloedsuikerspiegel verhogen, wat op zijn beurt kan leiden tot collageenbeschadiging, waardoor je huid minder soepel en meer vatbaar is voor een verlies van elasticiteit.

Geef prioriteit aan bescherming

Het aanbrengen van zonnebrandcrème kan maar al te gemakkelijk van je “to do” lijst verdwijnen, vooral als het buiten koud is. Dat kan je huid duur kosten. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen; zonnebrandcrème moet een alledaags product zijn, ongeacht het seizoen.

Het wonder van water

“Drink meer water!” is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is niet alleen je lichaam dat er baat bij heeft – je huid zal dat ook hebben. Het is gemakkelijk om in de winter uitgedroogd te raken, helaas, naast vermoeidheid en andere gezondheidseffecten, zorgt uitdroging ook voor fijne lijntjes en rimpels. De hoeveelheid die je moet drinken varieert, afhankelijk van hoeveel je zweet en de hoeveelheid die je via andere bronnen binnen krijgt, zoals dranken en eten.

Make-up moet je echt verwijderen

Na een lange, zware dag op het werk of een feest dat laat in de nacht is afgelopen, kan het verwijderen van je foundation, mascara en oogschaduw een enorme klus lijken. Het zal echter wel zijn vruchten afwerpen. En nu je ermee bezig bent, heeft je reinigingsroutine mogelijk ook een make-over nodig. Het wordt aanbevolen om ’s morgens en’ s avonds een zachte reiniger te gebruiken en – als je huid niet te gevoelig is – minstens tweemaal per week te scrubben met een washandje of een borstel. Het verwijderen van make-up voordat je naar bed gaat en regelmatige reiniging doet de bovenste laag dode huidcellen verwijderen. Dit helpt je huid schoon te houden en er helder uit te zien.

Kom op met die slaap

Met zoveel spannende nieuwe projecten om in het nieuwe jaar te beginnen, is het verleidelijk om minder te slapen. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt echter het belang van ‘schoonheidsslaap’. Terwijl je huid een opmerkelijk vermogen heeft zichzelf te herstellen, verzwakt slechte slaap die capaciteit. Onderzoekers hebben de effecten van een slechte slaap op de huidbarrière onderzocht.

Wallen onder je ogen zijn een andere ergernis. Slaapgebrek kan die gevreesde donkere kringen vergroten. Concealer kan het probleem helpen verbergen, maar er is geen vervanging voor slaap.

Zacht en soepele huid

Als je, zoals velen, lijdt aan een droge huid, is het niet alleen het type vochtinbrengende crème dat je aandacht nodig heeft, maar ook de wijze van aanbrengen. Lotions zijn het minst vochtig vanwege het hoge watergehalte, dus kies voor dikke crèmes om de resultaten te maximaliseren. Tweemaal daags aanbrengen is meestal voldoende en je kunt helpen om vocht vast te houden door het aan te brengen terwijl je huid nog vochtig is. Deze techniek houdt in dat je je huid droog dept nadat je uit de douche bent gestapt voordat je een moisturizer aanbrengt.

Denk eraan, als je huid vettig is, is een vochtinbrengende crème misschien niet nodig en voor gemengde huiden zijn er speciale formuleringen beschikbaar. Wat je huidtype ook is, er zijn manieren om het zacht en soepel te houden.

Adem verse lucht in

Na zoveel feestjes en rokerige ruimtes kunnen de effecten van slechte luchtkwaliteit al te duidelijk worden. Ook al rook je zelf niet, tweedehandsrook en vervuiling kunnen ook de veroudering van de huid versnellen. Daarom is het zo belangrijk om deze situaties zoveel mogelijk te vermijden en ervoor te zorgen dat je veel eten met antioxidanten eet die je huid beschermen tegen vervuiling en door rook veroorzaakte vrije radicalen.

Blijf erbij!

Ondanks wat producten beloven, gebeuren wonderen niet van de ene op de andere dag. Een goede huid kost moeite, vooral als je ouder wordt, en het begint allemaal met goede gewoonten. Het instellen van een routine in de ochtend en de avond is van cruciaal belang omdat de meeste huidverzorgingsregimes de beste resultaten geven wanneer ze consequent worden gevolgd. Maar als bepaalde producten niet voor je werken, wees dan niet bang om iets nieuws te proberen. Om je huid een extra boost te geven, wil je misschien vitamine C en vitamine E-serums gebruiken om de afweer te versterken en de elasticiteit te verbeteren.

Het loont ook geduldig te zijn

Hoewel het vanzelfsprekend is dat je wilt dat een product onmiddellijk impact heeft, duurt het meestal zes weken om de effectiviteit ervan te kunnen beoordelen en een significant verschil te kunnen opmerken. Probeer, voordat je te vroeg opgeeft, elke verandering in je routine een goede kans te geven en je zult aangenaam verrast zijn.