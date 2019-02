Manieren om innerlijk gelukkig te zijn als je verdriet hebt

Het is niet gemakkelijk om met verdriet en gevoelens van wanhoop om te gaan als je het gevoel hebt dat de wereld overal om je heen ingestort is. Weet dat deze gevoelens normaal zijn, en het is goed om ze op deze manier te voelen. Soms proberen mensen met goede bedoelingen je te helpen genezen, maar dat is niet aan hen. Je genezing is aan jou. Er zijn manieren om het genezingsproces te helpen en innerlijk gelukkig te zijn door het verdriet en de wanhoop die je op dit moment voelt.

1. Gun jezelf de tijd om te genezen

Iedereen treurt op zijn eigen manier, dus er is geen juiste tijd om genezen te worden en klaar te zijn om verder te gaan. Gun jezelf de tijd die je nodig hebt. Zelfs als dit betekent dat je belangrijke projecten moet opgeven of een paar feestjes moet overslaan.

2. Pas goed op jezelf

Het is gemakkelijk om stil te staan ​​bij je verdriet en wanhoop als je pijn hebt, dus het is ook gemakkelijk om jezelf te laten gaan. Maar doe het niet. Zorg ervoor dat je goed eet, goed slaapt, sport en gezelligheid hebt. Soms is eten en slapen gemakkelijker gezegd dan gedaan in het rouwproces, maar het is belangrijk om het beste wat je kunt doen te doen, zodat je je fysieke gezondheid goed houdt. Socialiseren houdt je rond mensen in plaats van afgezonderd, maar ook tijd alleen is een must. Overdrijf het gewoon niet.

3. Stap uit jezelf

Stap uit de gevoelens die je momenteel hebt en ontsnap naar een andere wereld door anderen te helpen. Wordt ergens vrijwilliger. Doe iets leuks voor een buurman of vriend. Doe willekeurige daden van vriendelijkheid. Het vinden van vreugde in het helpen van anderen zal je genezingsproces helpen.

4. Maak een boekje over je gevoelens

Veel mensen vinden genezing door te schrijven. Neem de tijd om je reis vast te leggen. Niemand hoeft dit te zien behalve jij. Het idee hier is om die gevoelens op een gezonde manier naar buiten te brengen. Schrijf over je boosheid, je angsten, je verdriet, wat je nu ook voelt.

5. Haal herinneringen op

Als je klaar bent, bekijk je oude foto’s, brieven, e-mails en luister je naar muziek om de goede tijden te onthouden. Gun jezelf alle gevoelens die deze dingen naar voren brengen. Schreeuw als dat nodig is. Dit zal je hopelijk helpen om je beter te voelen en vooruit te komen.

6. Zoek vrede

Zoek een plek waar je vrede kunt voelen en kunt bezoeken wanneer je gewoon rust en stilte nodig hebt. Of het nu het bos of het strand is. Neem de omgeving op en vind dingen die je leuk vindt aan deze plek.

7. Maak een ​​dankbare inventaris

Neem de tijd om alles te inventariseren waar je dankbaar voor bent. Het kunnen dingen zijn over je geliefde en/of iets in je leven. Het idee hier is om je te concentreren op wat je nog hebt, zelfs met het verlies en om dankbaar te zijn dat deze dingen nog steeds deel uitmaken van je leven.