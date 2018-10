Manieren om meer geld te verdienen als een freelancer

Als je al werkt als freelancer, weet je dat het moeilijk kan zijn om opdrachten binnen te halen om genoeg te verdienen. Als je nog van start moet gaan als freelancer, dan weet je het nu ook. Wil je meer geld verdienen als freelancer? Lees hier onze tips.

Zorg voor een goed portfolio

Er zijn een paar manieren om jezelf er goed uit te laten zien als freelancer en een van de eerste plekken om je op te richten is je online portfolio. Als je er nog geen hebt, maak er dan nu een. Dit geeft potentiële klanten een snelle en gemakkelijke manier om te zien wat je hebt gedaan, wat je kunt bieden, wat je vaardigheden zijn, ervaring die je onderscheidt van anderen en meer. Zorg voor een goede website waar je dit alles op zet. Als je geen website- of online-portfoliopagina hebt, moet je ervoor zorgen dat je andere freelance-profielen up-to-date zijn en er goed uitzien.

Stuur altijd een link naar je portfolio naar potentiële klanten en markeer drie belangrijke functies van je werk in de e-mail zelf. Sommige mensen willen doorklikken en de hele site/profiel bekijken, terwijl anderen gewoon een voorbeeld of een foto willen zien. Dit helpt je alle kansen te grijpen.

Focus op een paar niches

Als je meer geld wilt verdienen door te freelancen, dan moet je het van alle markten thuis zijn laten vallen en je niches verkleinen. Als je je begint te focussen op je niche en je alleen richt op klanten die in die richting zitten, laat je een grote groep achter. Dit lijkt misschien alsof je jezelf beperkt, maar het is eigenlijk strategisch. Klanten betalen meer voor experts en specialisten. Dit is waar in de zakelijke wereld en het is waar als je als freelancer werkt.

Laat angst je niet tegenhouden

Vaak zul je e-mails krijgen van mensen die je werk hebben gezien en willen zien wat je ze kan bieden. Dit kan je misschien een beetje eng vinden, maar de lat is in dergelijke gevallen al erg hoog dankzij het geweldige werk dat je al hebt gedaan. Laat angst je niet tegenhouden, want het kan leiden tot meer kansen, misschien zelfs nog meer werk met die ene klant.

Weet wanneer je prioriteiten moet stellen

Geen enkele kans is een slechte kans, maar met sommige verdien je waarschijnlijk meer geld dan met anderen. Wanneer je met klanten werkt, inventariseer dan hoe waardevol dit freelance werk voor je is; dit zou kunnen zijn gebaseerd op hoeveel je wordt betaald, hoe groot hun merk is, enz. Op dagen dat je overweldigd bent door werk, gebruik dit als een manier om prioriteit te geven aan het werk dat op de lange termijn het meest waardevol voor je zal zijn.

Weet wat je waard bent

Als freelancer zul je weten hoe moeilijk het eigenlijk is om een ​​kans te weigeren. We kunnen allemaal een beetje extra geld gebruiken, en er is altijd een sprankje hoop wanneer je een e-mail van een potentiële klant ziet verschijnen. Als je echter werk neemt dat je niet betaalt wat je verdient op basis van het werk dat je doet, zal het niet alleen frustrerend voor je zijn, maar ook tijd kosten die je zou kunnen gebruiken om betere freelance-opdrachten te vinden. Neem altijd minimaal 24 uur om te beslissen of je verder wilt gaan met een nieuwe potentiële klant. Wanneer je de voor- en nadelen afweegt, kun je een beter onderbouwde beslissing nemen die waarschijnlijk zal leiden tot meer geld.

Begin altijd hoog

Wanneer je een bedrag voor je werk noemt, begin dan altijd hoog. Als ze met je willen werken, zullen ze meestal niet zeggen: “Dat is te veel, we zullen ergens anders kijken.” Vaker is het zo dat ze terugkomen met een prijs die ze kunnen betalen en dan kun je beslissen of dat je tijd waard is.

Freelancers hebben de neiging om hun werk te onderwaarderen om meer klanten te krijgen, en dat is de verkeerde manier om te denken als je het volgende niveau wilt bereiken.