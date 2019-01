Manieren om je privé leven buiten het kantoor te houden

Hoewel we in een ideale wereld een duidelijke lijn kunnen trekken tussen ons privé- en werkleven, is de realiteit dat het nooit zo eenvoudig is. Je baas is vrienden met je op Facebook, familieleden bellen je op je werk en je collega’s overdelen voortdurend of er worden nieuwsgierige vragen gesteld. Dus waar trek je de grens tussen sociaal zijn op je werk en je privéleven? En hoe kun je dit doen zonder een ongevoelige zak te lijken? Als je met dit probleem op je werk worstelt, volgen hier een paar tips voor het handhaven van een gezond evenwicht.

Weet waar je persoonlijke grenzen liggen

Het beschermen van je persoonlijke ruimte en het stellen van duidelijke grenzen op het werk kan je mentale welzijn ten goede komen, stress verminderen en zelfs de sociale dynamiek van het kantoor verbeteren. Voordat je je privéleven van je werk kunt scheiden, moet je echter weten waar je persoonlijke grenzen liggen. We zijn allemaal anders. Wat is comfortabel (of ongemakkelijk) voor jou?

Begin met het identificeren van enkele van de belangrijkste dingen die mensen op het werk doen, waardoor je je ongemakkelijk voelt of wat onnodige stress veroorzaakt. Zou je na een bepaalde tijd liever niet thuis worden gebeld? Vindt je het lastig als je collega’s over andere werknemers roddelen? Zou je liever niet praten over je financiën of persoonlijke relaties op het werk? In plaats van te proberen je privéleven volledig van je werk te scheiden, moet je ervoor zorgen dat je een comfortabel evenwicht vindt door professionaliteit in je persoonlijke leven te behouden en realistische grenzen op je werk te stellen.

Spreek die grenzen uit en handhaaf ze

Zodra je je persoonlijke grenzen hebt gedefinieerd, moet je deze duidelijk overbrengen naar je collega’s. Als je nog nooit grenzen hebt gesteld op je werk, zul je je in het begin waarschijnlijk een beetje ongemakkelijk of zelfs schuldig voelen, maar zolang je beleefd en professioneel blijft, zal het duidelijk schetsen van je grenzen helpen om misverstanden op de lange termijn te voorkomen.

Probeer dit: als je merkt dat je in een gesprek wordt getrokken dat je ongemakkelijk maakt, communiceer je grenzen door iets te zeggen als “Het spijt me, dat is persoonlijk” of “Ik voel me niet op mijn gemak om dit op mijn werk te bespreken.” Of als iemand je constant onderbreekt met geklets, kun je hem beleefd maar krachtig laten weten dat je weer aan het werk moet. Het is veel beter om in een vroeg stadium open en eerlijk te zijn over je grenzen dan om mee te doen met iets waar je je niet comfortabel bij voelt, omdat dit op den duur kan leiden tot gevoelens van wrevel aan beide kanten.

Gebruik verschillende sociale netwerkgelegenheden voor verschillende doeleinden

Als je je werkrelaties wilt scheiden van je persoonlijke relaties, is het een goed idee om ze ook online te scheiden. De gemakkelijkste manier om overlap te voorkomen, is om verschillende sociale netwerksites te gebruiken voor verschillende doeleinden. Twitter en LinkedIn zijn bijvoorbeeld uitstekende hulpmiddelen voor het ontwikkelen van je professionele netwerk, terwijl Facebook vaak beter geschikt is om foto’s en nieuws te delen met je familie en goede vrienden.

Natuurlijk is het ook belangrijk om deze voorkeuren ook aan je contacten door te geven. Dus als een collega of klant je een vriendenverzoek stuurt op Facebook, kun je beleefd uitleggen dat je je Facebook-account gebruikt om in contact te blijven met goede vrienden en familie, en hen dan uitnodigen om contact met je op te nemen via LinkedIn of Twitter. Evenzo, als vrienden of familieleden persoonlijke informatie of foto’s van je delen op de netwerken die je probeert te gebruiken voor professionele verbindingen, moet je hen laten weten dat je Facebook liever gebruikt voor persoonlijke interacties.

Accepteer dat je de twee nooit volledig zal kunnen scheiden

Omdat ons werk en privéleven zo met elkaar verbonden zijn, is het volledig scheiden ervan niet altijd een realistisch doel. In plaats van te proberen je privéleven volledig van je werk te scheiden, moet je ervoor zorgen dat je een comfortabel evenwicht vindt door professionaliteit in je persoonlijke leven te behouden en realistische grenzen op je werk te stellen.bHet is onvermijdelijk dat er af en toe vragen over je kinderen, je burgerlijke staat of persoonlijke hobby’s naar boven komen wanneer je op het werk bent. In plaats van dat je te laten stressen, bepaal van tevoren hoeveel je prettig vindt om te delen met je collega’s of welke onderwerpen je bereid bent te bespreken.

Zodra je accepteert dat je werk en privéleven in sommige opzichten altijd verbonden zijn, kun je je verantwoordelijkheden op beide gebieden beter beheren en kun je ook genieten van gezondere relaties.