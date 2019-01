Manieren om je zelfcompassie te stimuleren

Neem even de tijd om na te denken over hoe je jezelf behandelt als je een fout maakt of als je een doel niet haalt. Als je de neiging hebt hard voor jezelf te zijn als er dingen misgaan, kun je, net als de meeste mensen, wat meer zelfcompassie gebruiken in je leven. Jezelf vergeven en koesteren lijkt op zichzelf al voordelen te hebben. Sterke zelfcompassie kan zelfs goed zijn voor een betere gezondheid, relaties en algemeen welzijn. Tot nu toe heeft onderzoek een aantal voordelen van zelfcompassie onthuld. Lagere niveaus van angst en depressie zijn waargenomen bij mensen met een hogere zelfcompassie. Mensen met zelfcompassie herkennen wanneer ze lijden en zijn vriendelijk tegen zichzelf in deze tijden, waardoor ze hun eigen niveaus van angst en depressie verlagen.

Sommige mensen komen op natuurlijke wijze uit zelfcompassie, maar niet iedereen. Gelukkig is het een vaardigheid die je jezelf kunt aanleren. Hier zijn vier manieren om je zelfcompetitievaardigheden een snelle boost te geven:

Troost je lichaam. Eet iets gezonds. Ga liggen en rust. Masseer je eigen nek, voeten of handen. Ga wandelen. Alles wat je kunt doen om te verbeteren hoe je je lichamelijk voelt, geeft je een dosis zelfcompassie.

Schrijf een brief aan jezelf. Denk aan een situatie die ervoor zorgde dat je pijn voelde (een breuk met een ex, het verliezen van je baan, een slecht ontvangen presentatie). Schrijf een brief naar jezelf waarin je de situatie beschrijft, maar zonder iemand de schuld te geven, inclusief jezelf. Gebruik deze oefening om je gevoelens te koesteren.

Geef jezelf aanmoediging. Denk aan wat je zou zeggen tegen een goede vriend als hij of zij voor een moeilijke of stressvolle situatie stond. Als je dan in een dergelijke situatie terechtkomt, richt je dan deze mededogende reacties op jezelf.

Oefen mindfulness. Zelfs een snelle oefening, zoals een paar minuten mediteren, kan een geweldige manier zijn om onszelf te koesteren en te accepteren terwijl je pijn hebt.