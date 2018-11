Marco Borsato geeft volgend jaar concert in De Kuip

Marco Borsato heeft zojuist in de spelerstunnel van De Kuip aangekondigd dat hij na vijftien jaar weer gaat optreden in dit stadion. Op woensdag 29 mei 2019 keert de zanger terug naar de plek waar hij z’n grootste successen vierde. Dit doet hij niet alleen, André Hazes, Lil Kleine en DI-RECT vergezellen Borsato tijdens het bijzondere optreden. De kaartverkoop begint vrijdag 16 november. Het is voor het eerst sinds 2008 dat er weer een volwaardig concert plaatsvindt in De Kuip. Met de terugkeer lost Borsato een belofte uit 2004 in, toen hij voor het laatst in De Kuip optrad. Tijdens het onthullen van z’n muurtekening in de spelerstunnel zegde hij destijds aan stadiondirecteur Jan van Merwijk toe ooit terug te keren in De Kuip. Daarmee zou hij het record van The Rolling Stones evenaren, die tienmaal optraden in het stadion.

Wie verwacht dat Borsato op 29 mei uitsluitend teruggrijpt naar het verleden heeft het mis. “Natuurlijk willen we terugkijken en stilstaan bij die mooie herinneringen, maar ik wil vooral ook vooruitkijken. Met André, Lil Kleine en DI-RECT verklappen we al een beetje dat dit een show wordt vol nieuwe samenwerkingen en unieke momenten. Ik kijk er enorm naar uit!”

BORSATO – DE KUIP 2019

Woensdag 29 mei 2019, De Kuip, Rotterdam

Aanvang: 19:00 uur | Entree: Vanaf €49,- (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start op vrijdag 16 november om 09:00 uur via ticketmaster.nl