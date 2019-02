Mariah Carey naar Ziggo Dome voor concert

Op donderdag 13 juni komt Mariah Carey voor een concert naar de Amsterdamse Ziggo Dome. Het concert is onderdeel van het Europese deel van haar Caution World Tour en bevat naast nieuw materiaal ook al haar grootste hits. Kaartverkoop voor dit concert start aanstaande vrijdag, 8 februari, om 10 uur via Ticketmaster.

Mariah Carey is de best verkopende vrouwelijke artiest aller tijden met meer dan 200 miljoen albumverkopen op haar naam en maar liefst 18 Billboard Hot 100 #1 singles (waarvan ze er zelf 17 schreef), meer dan elke solo-artiest in de geschiedenis.

Afgelopen december trad Mariah Carey ook al op in de Ziggo Dome met haar All I Want For Christmas Is You concert. Tijdens deze show bracht ze haar grootste Kerst-hits ten gehore in een uitbundige winter-setting, en bewees ze wederom waarom ze nog steeds als topzangeres met één van de meest bijzondere stemmen gezien wordt.

Eind vorig jaar kwam haar meest recente album Caution uit. Het is het 15e studioalbum in haar indrukwekkende carrière. Naast nummers van dit alom geprezen album, belooft Mariah tevens haar allergrootste hits te spelen tijdens deze tour.

Mariah Carey – Caution World Tour

Donderdag 13 juni 2019 | Ziggo Dome – Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: vanaf €43,68 (incl. servicekosten)

Voor dit concert zijn alleen zitplaatsen verkrijgbaar.

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 8 februari om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).