De premium lifestylebeurs van Europa Masters of LXRY brengt dit jaar van 6 t/m 10 december de Genius Edition naar de Amsterdamse RAI. Het is de grootste editie ooit, waar op meer dan 42.500 vierkante meter ‘the best of the best’ wordt getoond. Dit jaar staat Masters of LXRY in het teken van innovatie en vernieuwende, unieke trends en ontwerpen. Hier wordt het beste uit de wereld van kunst, interieur, fotografie, fashion, gadgets, gastronomie, juwelen, horloges, boten, auto’s en travel onder één dak getoond.

Masters of LXRY 2018 – Genius Edition

Europacomplex, RAI Amsterdam

Entree: Elicium Centre

Data: 6 t/m 10 december 2018

De actuele programmering van alle dagen en avonden is te volgen via www.lxry.nl