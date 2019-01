Een matras kopen in 2019: waar let je op?

Ben jij klaar voor een nieuw matras? Dan heb je een verstandige keuze gemaakt. Het juiste matras kan namelijk ontzettend veel invloed hebben op je lijf. Een goed matras zorgt dat je uitgerust bent, en kan rug- en nekklachten verminderen. Het juiste matras geeft je exact wat jij nodig hebt om de nieuwe dag vol energie te beginnen. Dit betekent natuurlijk dat een matras kopen een vrij serieuze aangelegenheid is. Er zijn best een aantal zaken waar je rekening mee wilt houden. Welke dit zijn, dat lees je natuurlijk hier.

1. Laat je goed adviseren

Een matras kopen is niet iets wat je zomaar even doet. Je mag hier dus ook gerust wat hulp bij inschakelen. Wanneer je naar een matras specialist gaat kun je de matrassen niet alleen uitproberen, maar de medewerkers ook nog eens om advies vragen. Zij weten namelijk precies hoe het allemaal zit met matrassen, vulling, vorm en ga zo maar door. Laat je dus vooral adviseren! Kun je later altijd nog beslissen om eenzelfde matras online te kopen.

2. Kies de juiste vulling

Matrassen kennen verschillende soorten vulling, en deze vulling kun je het beste gewoon even testen. Vraag een medewerker in de specialistische winkel je verschillende matrassen te laten zien, met verschillende soorten vulling. Kun je meteen even kijken welke vulling het beste bij je past.

3. Matras uitproberen

Een matras kopen vraagt tijd, en tests! Neem dus ook zeker de tijd om verschillende winkels te bezoeken, en verschillende matrassen te proberen. Online kopen heeft zeker zijn voordelen, maar je moet het natuurlijk wel eerst fysiek even echt geprobeerd hebben. Zodra je dan vervolgens een matras naar keuze hebt gevonden, kun je dit matras natuurlijk online opzoeken en de beste prijs selecteren voor jouw budget.

4. De prijs

De prijs van het matras zegt over het algemeen helemaal niets over de kwaliteit. Een goedkoop matras kan van ontzettend goede kwaliteit zijn, terwijl een duur matras van slechte kwaliteit kan zijn. Laat jezelf dus niet gek maken door verschillende merken, reclames, en vooral reclameboodschappen. Ga de matrassen gewoon echt proberen, laat je adviseren, voel welk matras het fijnste voor je aanvoelt, en maak gebaseerd hierop een keuze.

5. De garantie

Het zou daarnaast zomaar eens kunnen zijn dat je bij bepaalde matrassen een garantieperiode meekrijgt. Vraag hier altijd even naar. En vraag dan ook meteen even naar eventuele wasinstructies of lig instructies: zo kan het goed zijn om je matras regelmatig om te draaien om de kwaliteit te behouden, maar dit is niet bij ieder matras het geval!