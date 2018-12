Meditatie past de hersenen aan om beter op feedback te reageren

In een nieuw onderzoek hebben onderzoekers een verband ontdekt tussen meditatie en hoe mensen reageren op feedback. Deelnemers aan het onderzoek, een mix van ervaren, beginnende en niet-mediterenden, werden getraind om beelden te selecteren die geassocieerd waren met een beloning. Elk paar afbeeldingen had verschillende waarschijnlijkheden van een beloning, b.v. beelden die resulteren in een beloning van 80 procent van de tijd versus die die resulteren in een beloning 20 procent van de tijd. Deelnemers leerden uiteindelijk om de koppeling met de hogere uitkomst te selecteren.

Onderzoekers ontdekten dat deelnemers die mediteerden, meer succesvol waren in het selecteren van combinaties met hoge waarschijnlijkheid die een neiging tot leren van positieve uitkomsten toonden, in vergelijking met niet-mediteerders die het patroon via koppelingen met een lage waarschijnlijkheid leerden, wat een neiging suggereerde om te leren van negatieve uitkomsten.

Tijdens de studie waren deelnemers verbonden aan een EEG, een niet-invasieve methode die elektrische patronen in de hersenen registreert. Resultaten van de EEG vonden dat, hoewel alle drie groepen op vergelijkbare wijze reageerden op positieve feedback, de neurologische respons op negatieve feedback het hoogst was in de niet-meditatiegroep, gevolgd door de beginnende groep en vervolgens door de ervaren meditatiegroep. Deze resultaten geven aan dat de hersenen van mediteerders minder last hebben van negatieve feedback en dat dit een gevolg kan zijn van veranderde dopaminegehalten veroorzaakt door meditatie.

Eerdere studies op dit gebied over patiënten met de ziekte van Parkinson, waarbij de dopaminewaarden sterk zijn verminderd, hebben aangetoond dat de verbinding invloed heeft op hoe mensen reageren op feedback, wat aangeeft dat dopamine een integraal onderdeel is van hoe we informatie leren en verwerken. De huidige studie suggereert dat meditatie een manier kan zijn om niveaus van dopamine in de hersenen te beïnvloeden en de manier waarop mensen omgaan met positieve en negatieve feedback.