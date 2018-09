Meer dan 40% van de mensen date liever niet met iemand die glutenvrij eet

Mensen die glutenvrij eten kunnen moeite hebben om liefde te vinden, omdat anderen ervan uitgaan dat ze ‘veeleisend’ zijn. Meer dan 40 procent van de mensen zou terughoudend zijn om te daten met iemand die het eiwit gevonden in tarwe, gerst en rogge vermijdt, heeft een studie ontdekt. Ongeacht of mensen intolerant zijn voor gluten of niet, het weglaten van gluten doet anderen denken dat ze egoïstisch, veeleisend en moeilijk te behagen zijn.

In de eerste studie in zijn soort vroegen onderzoekers 161 volwassenen of ze iemand zouden daten die glutenvrij eet. Deelnemers uiten enige aarzeling over het daten van een glutenvrij individu. Nog eens 132 mensen namen deel aan zogenaamd online daten, waarbij hen werd verteld ‘zich voor te stellen op een eerste date met een persoon die onthult dat hij een glutenvrij dieet volgt’.

Ze werden vervolgens gevraagd om hun hypothetische date te beoordelen op factoren zoals hoe aardig, humeurig, kieskeurig en vrouwelijk of mannelijk ze dachten dat ze zouden zijn. Resultaten suggereren dat 44 procent van de mensen glutenvrije mensen beschouwt als high-maintenance. Ongeveer 31 procent gaat ervan uit dat degenen die een glutenvrij dieet volgen kieskeurig zijn, terwijl 14 procent hen als egoïstisch, veeleisend, arrogant en moeilijk te behagen beschouwt. Anderen beschrijven ze als klagend, kritisch, veroordelend en controlerend.

En als het gaat om daten, denkt bijna 10 procent van de mensen dat hun glutenvrije, andere helft ze zou beoordelen op basis van wat ze eten. Maar zes procent van de mensen denkt dat glutenvrije eters begrip hebben en drie procent gaat er ook van uit dat ze gelukkig en energiek zijn, en discipline hebben. De studie vond ook dat degenen die een glutenvrij dieet volgen, vrouwelijker worden geacht.

Sommige deelnemers beweerden dat ze meer begrip zouden hebben als iemand gluten achterwege liet vanwege een allergie dan alleen omdat ze een gezondheidstrend volgden.

