Meer dan intelligentie is nodig voor succes in het leven

Onderzoek heeft lang bestaande overtuigingen onderzocht dat succes op school en in de loopbaan te danken is aan meer dan alleen een hoge intelligentie. Niet-cognitieve vaardigheden zijn ook belangrijk. De studie is de eerste die de volledige literatuur over de effecten van niet-cognitieve vaardigheden bij kinderen van 12 jaar of jonger systematisch herziet, naar latere uitkomsten in hun leven, zoals academische prestaties, en cognitieve en taalvaardigheid.

“Karaktertrekken zoals aandacht, zelfregulatie en doorzettingsvermogen in de kindertijd zijn onderzocht door psychologen, economen en epidemiologen, en van sommigen is aangetoond dat ze de latere levensresultaten beïnvloeden”, zegt de senior auteur van de studie.

“Er is een breed scala aan bestaand bewijs dat de rol van niet-cognitieve vaardigheden ondersteunt en hoe ze het succes op latere leeftijd beïnvloeden, maar het is allesbehalve consistent,” zegt hij.

Een van de coauteurs van de studie zegt: “Er is voorlopig bewijs uit gepubliceerde studies dat niet-cognitieve vaardigheden worden geassocieerd met academische prestaties, psychosociale en cognitieve en taaluitkomsten, maar cognitieve vaardigheden zijn nog steeds belangrijk. ”

Een van de sterkste bevindingen van hun systematische review was dat de kwaliteit van het bewijs op dit gebied lager is dan wenselijk. Van meer dan 550 in aanmerking komende studies, werd slechts ongeveer 40% beoordeeld als van voldoende kwaliteit.