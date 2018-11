Michael Bublé voor concert naar Nederland

Michael Bublé geeft op zaterdag 2 november 2019 een concert in Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop voor het concert An evening with Michael Bublé start maandag 19 november om 10.00 uur. De tour, die in het teken staat van zijn nieuwe album love, gaat op 13 februari van start in Tampa en doet o.a. 27 steden in de Verenigde Staten aan. Het Europese deel begint op 21 september in Wenen en gaat langs 19 verschillende Europese steden en landen.

In zijn buitengewoon succesvolle carrière heeft Michael Bublé al meer dan vijf uitverkochte wereldtournees op zijn naam staan, vier Grammy Awards gewonnen en meer dan 60 miljoen platen verkocht. Zijn nieuwe album love komt aanstaande vrijdag uit met daarop de single ‘When I Fall in Love’ die eind september werd uitgebracht.

Michael Bublé was voor het laatst in Nederland te zien in 2014 met uitverkochte optredens in Ziggo Dome en Ahoy, die in het teken stonden van zijn Crazy Love Tour.

An evening with Michael Bublé

Zaterdag 2 november 2019, Ziggo Dome Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf € 77,28,- (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start maandag 19 november om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).