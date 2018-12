Michelle Obama met boektour naar Nederland

Voormalig First Lady Michelle Obama brengt haar uiterst succesvolle tournee ter ere van haar autobiografie BECOMING (in Nederland vertaald als ‘Mijn Verhaal’) naar Europa. Op woensdag 17 april doet ze de Ziggo Dome in Amsterdam aan. Tickets voor deze avond gaan aanstaande vrijdag, 14 december, vanaf 11.00 uur in de verkoop via Ticketmaster.

Na een zeer succesvolle arenatour van twaalf evenementen in tien Amerikaanse steden kondigen Live Nation en Crown Publishing vandaag extra data en plaatsen aan voor de tournee Becoming: An Intimate Conversation with Michelle Obama. Deze uitbreiding van haar tournee bevat 21 optredens: elf in de VS, vier in Canada en zes in Europa.

Bezoekers aan Mrs. Obama’s optredens horen haar eerlijke kijk op de ervaringen en gebeurtenissen, zowel publiek als privé, die haar gevormd hebben; van haar jeugd in de South Side van Chicago, via haar jaren als zakenvrouw waarin ze werk en de zorg voor haar gezin combineerde, tot de jaren waarin ze op een van de beroemdste adressen in de wereld bivakkeerde. Michelle Obama heeft zich ontwikkeld als een van de meest iconische en geliefde vrouwen van onze tijd. Als First Lady van de Verenigde Staten – en zelfs de eerste Afro-Amerikaanse die die rol kreeg toebedeeld – hielp ze bij de creatie van het meest gastvrije en toegankelijke Witte Huis in de geschiedenis, terwijl ze zich ondertussen bewees als een krachtig rolmodel voor vrouwen en meisjes in de VS en daarbuiten.

“Ik zie er ontzettend naar uit om nog meer steden in Amerika en de rest van de wereld te bezoeken”, aldus Mrs. Obama. “Ik ben gevleid door alle reacties op de tour tot nu toe en de gigantische belangstelling van zo veel gemeenschappen die we dit jaar niet hebben kunnen bezoeken. Daarom ben ik zo blij dat we deze gesprekken kunnen uitbreiden en ze kunnen brengen naar nieuwe plekken en een nog groter publiek. Ik kan niet wachten om de discussies voort te zetten die zo veel voor mij, en hopelijk ook anderen, hebben betekend.”

Mrs. Obama wil zich ervan verzekeren dat tickets in handen komen van echte fans en niet worden verhandeld op secundaire ticketsites. Voor het optreden in Amsterdam worden tickets alleen op naam verkocht.

Omdat Mrs. Obama het belangrijk vindt haar optredens toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen, zullen zij en Live Nation een deel van de tickets doneren aan verschillende organisaties, waaronder liefdadigheidsinstellingen, scholen en burgerinitiatieven in elke stad die de tour aandoet. Deze fans ontvangen gratis toegang tot het optreden in hun stad.

BECOMING: AN INTIMATE CONVERSATION WITH MICHELLE OBAMA

Woensdag 17 april 2019 | Ziggo Dome – Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur

Entree: €39,20; €61,60; €95,20; €117,60; €151,20; €475,00 (incl servicekosten)

Meer info over dit optreden vind je op: www.mojo.nl/michelleobama

De kaartverkoop voor dit optreden start vrijdag 14 december om 11:00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).