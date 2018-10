Migraine kan zonder medicijnen worden behandeld

Door met behulp van een kleine inhalator de lichaamseigen moleculen enigszins te veranderen, kunnen bepaalde migrainepatiënten medicatie verkorten of het er volledig zonder doen. Dit wordt aangetoond door een pilotstudie. Patiënten die last hebben van migraine met aura, waarbij ze ofwel sensorische ofwel visuele stoornissen ervaren voordat de pijnlijke hoofdpijn begint, zijn onderzocht in het onderzoek. Elf patiënten namen deel aan de pilotstudie, die nu zal worden gevolgd door een grootschalig klinisch onderzoek.

De onderzoeker legt uit dat migraine optreedt als onderdeel van een kettingreactie waarbij de aderen in de hersenen samentrekken en het bloed de hersenen dus niet van voldoende zuurstof kan voorzien.

“We gebruiken CO2 en zuurstof, de natuurlijke moleculen van het lichaam voor het mobiliseren van zijn eigen verdediging tegen migraine-aanvallen. De inhalator breidt de bloedvaten uit die de hersenen tot zeventig procent van zuurstof voorzien en stopt daarmee de vernietigende kettingreactie”, zegt de onderzoeker, eraan toevoegend dat het effect van de behandeling na enkele seconden begint.

De pilotstudie werd uitgevoerd vanaf 2016-2017 met elf patiënten met migraine met aura. Een van de resultaten was dat het effect van de pijnverlichting aanzienlijk toenam bij elk gebruik van de inhalator. Veertig procent ervoer de eerste keer een effect en dat aantal steeg de tweede keer tot 78 procent.