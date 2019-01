Mindfulness kan symptomen van de menopauze verlichten

Mindfulness kan geassocieerd zijn met minder overgangsverschijnselen bij vrouwen, volgens een een nieuw onderzoek. Onderzoekers ontdekten dat mindful zijn vooral nuttig kan zijn voor vrouwen in de menopauze die worstelen met prikkelbaarheid, angst en depressie.

Mindfulness impliceert aandacht vestigen op het huidige moment, en gedachten en sensaties observeren zonder oordeel. Voorafgaand onderzoek heeft aangetoond dat het beoefenen van mindfulness stress kan verminderen en de kwaliteit van leven kan verbeteren.

Een vrouw komt in de menopauze als ze een jaar geen menstruatiecyclus heeft. Veel voorkomende symptomen van de menopauze kunnen opvliegers, nachtelijk zweten, vaginale droogheid en stemmingswisselingen zijn.

Bij de studie waren 1.744 vrouwen van 40 tot 65 jaar betrokken die tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016 werden verzorgt. Deelnemers vulden vragenlijsten in waarin hun menopauzale symptomen, het waargenomen stressniveau en opmerkzaamheid werden beoordeeld. Onderzoekers vonden dat vrouwen met hogere mindfulness-scores minder overgangsklachten hadden. Hoe hoger het waargenomen stressniveau van een vrouw, hoe groter het verband tussen hogere opmerkzaamheid en verminderde menopauzeklachten.

Een verrassende uitkomst van de studie is dat hogere mindfulness scores niet werden geassocieerd met minder opvliegers en nachtelijk zweten. Eén theorie hierover is dat de hoeveelheid angst die ervaren wordt door nachtelijk zweten en opvliegers meer te maken kan hebben met individuele persoonlijkheidskenmerken dan met de symptomen zelf. Een spannende bevinding in de studie was de associatie van hogere mindfulness scores en lagere symptoomscores voor prikkelbaarheid, depressie en angst bij vrouwen van middelbare leeftijd in de menopauze.

