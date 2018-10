De moeilijkste dingen over het bezitten van een hond die niemand je vertelt

Een hond nemen kan een geweldige ervaring zijn, zowel voor hen als voor jou. Dus als je erover hebt nagedacht, en het voelt als een goede keuze, moet je het zeker doen. Maar weet dat er veel moeilijke dingen zijn aan het bezitten van een hond, en het is belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn. We hebben ze hier op een rij gezet.

Alle honden hebben verschillende persoonlijkheden

Elke hond heeft zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen voorkeuren, dus een poging om een hond in een specifieke mal te laten passen, gaat gewoon niet gebeuren. Voordat je begint, moet je eerst wat basisonderzoek doen, zodat je de eigenschappen en kenmerken van elk ras begrijpt. De verschillen zijn voor elke hond anders. Ook heeft elke hond zijn eigen manier van omgaan met en reageren op situaties, wat je ook leest en leert over het ras.

Het trainen kan langer duren dan je denkt

Hoewel je misschien geluk hebt en een hond uit het asiel haalt die al weet hoe te zitten, te blijven, enzovoort, is de kans groot dat je eindigt met een hond die veel blaft of op alles wat je bezit kauwt. Wees er dus op voorbereid dat je ze dingen moet leren, keer op keer.

Het bepalen van wat ze moeten eten, kan lastig zijn

Alle hondenvoer is niet gelijk, en het is moeilijk de juiste te kiezen als er honderden opties zijn. Blikjes en brokjes en diepvriesvoeding, graanvrij, beperkte en rauwe ingrediënten, boutique-merken en oude merken. Wat kies je? Het kiezen van de mooiste zak is geen optie, dus praat met je dierenarts. Ze kunnen het juiste voedsel voorstellen op basis van de leeftijd, het gewicht, het ras, de gezondheidstoestand, enzovoort van je hond.

Het is alsof je een klein kind in huis hebt

Zelfs nadat je je hond hebt getraind, kunnen ze je nog steeds verrassen en fouten maken. Je kunt thuiskomen en zien dat er aan je schoenen is gekauwd, of ze worden ziek en geven over in huis. Honden zullen altijd de mentaliteit van een drie- of vierjarig kind behouden, wat betekent dat je vaak in de verleiding komt om boos of gefrustreerd te worden.

Ze zullen je moe maken

Als je geen vroege vogel bent, maak je dan klaar om ruim voordat je alarm afgaat gewekt te worden door een hond die zo snel mogelijk moet plassen, eten of uitgelaten worden. Honden kunnen hulpbehoevend zijn, en het maakt hen niet uit hoe laat het is. En het begint daar pas. Voeg meerdere wandelingen per dag, meerdere voedingen per dag, spelen, frequent baden, trimmen, trainingssessies en het feit dat je het huis meer moet schoonmaken. Het is duidelijk dat deze aspecten super leuk kunnen zijn en deel uitmaken van wat het bezitten van een hond zo geweldig maakt. Maar het kan als een verrassing komen hoe tijdrovend ze kunnen zijn.

Alle adviezen kunnen stressvol zijn

Of je nu om advies vraagt of niet, je zult het krijgen. Van familie, vrienden, de dierenarts, de trimmer en zelfs vreemden op straat. En dat kan zeer vermoeiend zijn, want iedereen lijkt het beter te weten. Wees dus bereid om veel tegenstrijdige, verwarrende informatie aan te horen. Iedereen zal een mening hebben over je hond, en sommige van die meningen zullen beter zijn dan andere. Zorg ervoor dat je informatie aanneemt van mensen met een goede opleiding, bij voorkeur dierenartsen of gedragstherapeuten.

Ze kunnen je geduld testen

Wees niet verrast als je midden in de nacht wakker wordt voor kleine ongelukken, zoals diarree op je hele vloer – wat heel gemakkelijk kan gebeuren als ze iets eten dat ze niet mogen. Natuurlijk, als dat gebeurt, kun je gewoon diep ademhalen en de rommel opruimen zonder dat het een te groot probleem is. Het is echter belangrijk om te onthouden dat alle aspecten van het bezit van huisdieren niet altijd gemakkelijk of glamoureus zijn.

Je moet de taal van je hond leren

Wanneer je je hecht aan je hond, zul je snel beginnen te weten wat zij denken, gewoon door de manier waarop zij handelen. Het kan echter alarmerend zijn als ze iets onverwachts gaan doen. En het is aan jou om uit te zoeken wat ze nodig hebben. Een maaltijd overslaan, niet op de bank springen, niet willen wandelen, meer naar buiten gaan – dit zijn allemaal schreeuwen om hulp. Als je hond zich gedraagt ​​buiten het gewone, controleer dan de situatie en bereid je voor op een bezoek naar de dierenarts.

Dierenarts rekeningen kunnen snel oplopen

Als je een hond neemt, dan heb je waarschijnlijk al rekening gehouden met een jaarlijks bezoek aan een dierenarts en mogelijk dingen zoals sterilisatie of castratie. Maar vergeet ook niet te sparen voor het onverwachte. Honden kunnen soms veel bezoeken naar de dierenarts nodig hebben. Dit is vooral het geval als je hond een ziekte heeft of als zijn ras gezondheidsproblemen heeft, zoals ademhalingsproblemen of hartproblemen. Doe onderzoek voordat je een hond neemt en begin nu te sparen of sluit een verzekering af zodat je je geen zorgen hoeft te maken over het betalen voor gezondheidsproblemen, mochten ze zich voordoen.

Je moet vroeg naar huis

Voordat je een hond krijgt, is het gemakkelijk om als vanzelfsprekend te beschouwen hoe vrij je schema eigenlijk is. Je kunt ervoor kiezen om laat te blijven op het werk, uit te gaan met vrienden of op vakantie te gaan wanneer je maar wilt. Maar dat verandert allemaal als je een hond hebt. Je kunt niet opstaan en spontaan een weekendje weggaan of een vakantie nemen zonder iemand te vinden om op je hond te passen. Zorg er dus voor dat je weet waaraan je begint, voordat je de beslissing neemt om een hond te nemen.

De hond kan ongewenst gedrag vertonen

Honden kunnen op een gegeven moment (zelfs jaren nadat je ze hebt), ongewenst gedrag vertonen. Denk aan blaffen of erg uitvallen tegen andere honden of mensen. Of zelfs agressief doen tegen jou of iemand uit het gezin. Ook kunnen ze angstig worden. Dit kan zorgen dat je met je handen in het haar zit en niet weet wat je moet doen. Denk dus verder dan het lieve gezicht waar je in de eerste instantie op verliefd wordt.