Waar moet je als toerist het meest alert zijn op zakkenrollers?

Deze week geniet een groot deel van Nederland van de herfstvakantie. Als er iets is dat een vakantie flink kan verpesten, is het wel gerold worden, en zonder geld, creditcard of reispapieren komen te zitten. International Card Services (ICS) zocht uit waar je als toerist het meest alert moet zijn op zakkenrollers. Wie heeft de meeste kans om gerold te worden en waarom? Uit de analyse blijkt dat de meeste zakkenrollers zich bevinden in Zuid-Europese landen.

Er werden 15.000 meldingen van gestolen creditcards geanalyseerd over ruim 1,5 jaar en er werd geconstateerd dat Nederlandse toeristen het meeste worden gerold in Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal en Griekenland. Rondom drukke pleinen, straten en bezienswaardigheden moet je heel goed opletten, maar vooral op metro- en treinstations zijn zakkenrollers actief. Een bekende truc is dat er bij het kopen van een kaartje de pincode wordt afgekeken. Eenmaal in de trein of metro word je omsingeld of aangetikt en op dat moment wordt je pas gestolen.

Wat opvalt, is dat jongeren tussen de 18 en 21 jaar en 75-plussers twee keer zoveel kans maken om gerold te worden. “Bij deze groepen zie je duidelijk dat naïviteit en minder alert zijn een grote rol spelen. Jongeren letten ook minder goed op hun spullen.” Een andere bekende tactiek is afleiding creëren, waarna de zakkenroller zijn slag slaat. Denk hierbij aan voetballers of acrobaten die kunstjes voor je neus demonstreren en je afleiden, terwijl een mededader zijn slag slaat. Of iemand die de weg vraagt terwijl zijn of haar handlanger je zakken leegt.