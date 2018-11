Moet je een dieet met weinig gluten eten?

Een toenemend aantal mensen kiest voor een dieet met een laag glutengehalte, hoewel ze niet allergisch zijn voor de voedingsstof. Deze trend heeft geleid tot een publiek debat over het al dan niet aanbevelen van diëten met een laag glutengehalte voor mensen zonder allergieën. Nu hebben onder meer onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen daarnaar gekeken.

In een interventiestudie van gezonde Deense volwassenen, toont een internationaal team van wetenschappers aan dat een low-gluten maar vezelrijk dieet de gemeenschap van darmbacteriën verandert en gastro-intestinaal ongemak zoals opzwellen vermindert en is gekoppeld aan een bescheiden gewichtsverlies. De veranderingen in darmcomfort en lichaamsgewicht hebben betrekking op veranderingen in samenstelling en functie van de darmbacteriën.

De onderzoekers ondernamen een gerandomiseerde, gecontroleerde, cross-over studie met 60 gezonde Deense volwassenen van middelbare leeftijd met twee interventies van acht weken die een dieet met weinig gluten (2 g gluten per dag) en een dieet met hoge gluten (18 g gluten per dag) combineerden, gescheiden door een uitwasperiode van ten minste zes weken met een gewoon dieet (12 g gluten per dag). De twee diëten waren uitgebalanceerd in aantal calorieën en voedingsstoffen, inclusief dezelfde hoeveelheid voedingsvezels. De vezelsamenstelling verschilde echter duidelijk tussen de twee diëten.

Op basis van hun waarnemingen van veranderde patronen van voedselgisting van de darmbacteriën, concluderen de onderzoekers dat de effecten van een dieet met weinig gluten bij gezonde mensen mogelijk niet in de eerste plaats te wijten zijn aan een verminderde inname van gluten zelf, maar eerder aan een verandering in voedingsvezelsamenstelling door het verminderen van vezels van tarwe en rogge en deze te vervangen door vezels van groenten, bruine rijst, maïs, haver en quinoa.

De huidige studie suggereert dat zelfs sommige gezonde mensen de voorkeur geven aan een dieet met een laag glutengehalte om darmproblemen of overgewicht te bestrijden.

