Het is altijd fijn om nagejaagd te worden, maar wat als de man waar je interesse in hebt zijn bedoelingen voor zichzelf houdt? Wat doe jij? Blijf je wachten op iets wat misschien nooit gebeurt, of ga jezelf achter hem aan?

‘Moet ik hem uit vragen?’ De lichaamstaaltekens waar je naar moet zoeken …

Als het gaat om de taal van liefde, spreken daden luider dan woorden. De eerste stap naar het begrijpen van lichaamstaal en om te weten of iemand geïnteresseerd is, is om te zoeken naar een cluster van ten minste drie gelijktijdige signalen en te vermijden om één lichaamsdeel geïsoleerd te analyseren. Veel lichaamsbewegingen kunnen meerdere betekenissen hebben, dus als je wilt weten of hij geïnteresseerd is ga op zoek naar een combinatie van toegenomen nabijheid, oogcontact en aanraking (inclusief zelfaanrakingen).

Wat als je wordt afgewezen?

Laten we eerlijk zijn, ongeacht wie je bent, afwijzing kan pijn doen. Het goede nieuws is dat de mate waarin afwijzing je raakt afhankelijk is van je verwachtingen, emotionele investering en ervaring – hoe meer je je verwachtingen opbouwt en fantaseert over het soort persoon dat hij is (of de relatie die je hebt) hoe meer kans het heeft pijn te doen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat afwijzing gewoon is dat hij kiest wat goed voor hem is. Het betekent niet dat je minder aantrekkelijk, intelligent of begeerlijk bent, het betekent gewoon dat je niet bent wat hij zocht. Hoe meer je oefent, (en ja, dat betekent hoe meer je wordt afgewezen) hoe gemakkelijker het wordt om mannen te benaderen en te communiceren met het andere geslacht en hoe leuker het zal zijn.

Hoe acceptabel is het tegenwoordig voor vrouwen om mannen uit te vragen?

Hoewel vrouwen van oudsher degenen zijn die wachten om gekozen te worden, nemen steeds meer vrouwen hun liefdesleven in eigen hand. Uit verschillende onderzoeken onder singles is gebleken dat meer dan 57% van de vrouwen denkt dat het goed is voor de vrouw om de eerste stap te zetten. Ook vond 95% van de mannen dat het oké was voor een vrouw om ze uit te vragen. Hoewel de meeste mannen het verfrissend en vleiend zouden vinden om uit gevraagd te worden, kan het de dynamiek van de relatie veranderen, vooral in het begin – je bent niet langer de verovering, maar hij is het wel.

Voelen sommige mannen zich onmannelijk als een vrouw de eerste zet doet?

Er is nog steeds een minderheid van mannen die het veroveren van een vrouw beschouwt als een mannelijk domein en denkt dat vrouwen die mannen uit vragen te agressief, dominant of zelfs wanhopig zijn. Laat dat je echter niet stoppen. Als je een onafhankelijke, zelfbewuste vrouw bent, dan was hij waarschijnlijk niet de juiste persoon voor jou.

