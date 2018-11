Moet je lippenstift overeenkomen met je nagellak?

Een van de meest gestelde beauty vragen van vrouwen die make-up-dragen, is of een bepaalde nagellak wel of niet moet overeenkomen met lipstick. Er zijn een aantal argumenten in het voordeel van beide, maar is er een gouden regel onder hen te vinden?

Op elkaar afgestemd???

Het afstemmen van je cosmetica zorgt voor een chique, gepolijste look met een eenvoudig kleurenpalet. Het is een zeer eenvoudige manier om te zien alsof je veel moeite hebt gedaan wanneer je geen tijd hebt voor iets moeilijkers dan je nagels te lakken.

Of niet op elkaar afgestemd???

Het dragen van een lipstick die op de een of andere manier botst met je nagellak geeft je look een beetje extra kleur waardoor je zeker opgemerkt wordt. Het is ook leuk om een ​​beetje opstandig te zijn met je beauty look! Ten slotte, regels mogen (soms) verbroken worden.

Ons oordeel

We zijn van mening dat je de vrijheid moet hebben om naar hartelust te botsen of af te stemmen. Beide stijlen zien er geweldig uit en het is altijd goed om je beauty looks af te wisselen, dus doe dat gewoon!