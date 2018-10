Naar bed gaan met je ex is misschien niet zo erg als je denkt

Conventionele wijsheid zegt dat mensen zichzelf opmaken voor nog meer hartzeer wanneer ze na een breuk met hun ex-partner in bed duiken. Echter, volgens de bevindingen van een nieuw onderzoek lijkt het hebben van seks met een ex geen belemmering om verder te gaan na de break-up. Dit geldt zelfs voor degenen die smachten naar hun ex, zegt de hoofdauteur van de studie.

Er werden twee studies uitgevoerd. In één analyse analyseerden de onderzoekers de dagelijkse ervaringen van 113 deelnemers die onlangs een breuk hadden meegemaakt. Twee maanden later voltooiden deze deelnemers een nieuwe online enquête. De enquêtevragen vroegen of deelnemers hadden geprobeerd fysiek contact te hebben met hun vorige partners, hoe emotioneel verbonden ze nog waren en hoe ze zich na elke dag voelden. In een tweede onderzoek meldden 372 deelnemers hun feitelijke en gepoogde seksuele betrokkenheid bij hun ex-partner, alsook of zij nog emotioneel aan hen vastzaten.

De onderzoekers ontdekten dat het najagen van seks met een ex het dagelijks herstel van een break-up op een dagelijkse basis of in de loop van twee maanden niet in de weg stond. De meeste deelnemers die seks nastreven, zijn met hun ex in bed beland, maar dit heeft geen invloed gehad op hoe iemand om ging met het einde van zijn relatie. Degenen die naar hun ex-partner smachten, zochten vaker naar seksuele activiteit, mogelijk als een manier om nabijheid en verbondenheid te bevorderen. Dit maakte hen echter niet van streek of depressief. Sterker nog, het liet hen zich positiever voelen in het dagelijks leven.