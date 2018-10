Najaars denim trends voor mannen

Denim is een van de grootste mode items voor zowel mannen als vrouwen, ongeacht het seizoen. Van een spijkerbroek tot een spijkerjas, iedereen heeft op zijn minst een paar items in dit materiaal. Ook in het najaar kan denim heel goed, dus we zetten hier drie denim trends voor mannen op een rij.

Dad jeans

Dad jeans heeft vorig jaar de mode-industrie verrast toen ze plotseling, uit het niets, hip werden.

Wat is dad jeans? Om het simpel te zeggen, zijn het de jeans broeken die je vader droeg toen je opgroeide – de ietwat slecht zittende jeans waarvan je nooit dacht dat ze in de mode zouden komen.

Deze jeans is de perfecte stijl voor mannen die graag jeans dragen ​​op een ontspannen, casual manier.

Skinny Jeans

Skinny jeans zijn een must dit najaar, vooral in een zwarte kleur. Ze kunnen worden gestyled met een allerlei items en kunnen gemakkelijk van overdag tot ’s avonds door. Dit najaar mogen er ook scheurtjes in zitten.

Rechte Jeans

Je kunt nooit fout gaan met de klassieke en stijlvolle rechte jeans. Zowel netjes als casual, de jeans met rechte pijpen voor heren is de veelzijdige snit waar je van alles bij kunt dragen. Draag hem met een shirt en loafers voor een avondje uit in de stad. Of rol de pijpen op en draag met bootschoenen, poloshirt en spijkerjas voor een casual look.