Nederland’s eerste Cacao Bar opent binnenkort de deuren

Op 4 oktober opent de eerste Cacao Bar van Nederland. Pure Kakaw is gevestigd in het Westerpark. Drie maanden lang kan je hier kennismaken met de bijzondere en gezonde werkzame stofjes die in pure cacao zitten. Deze stofjes geven een warm prettig gevoel, focus en energie. Je dag kickstarten met een cacaodrank of tijdens werk een creatieve cacao-break nemen klinkt nu voor velen nog nieuw, maar daar komt verandering in. Geïnspireerd door traditioneel gebruik van cacao bij culturen als de Maya’s en Azteken, worden pure cacao dranken gebrouwen. Op het menu staan cacao drankjes, zowel op waterbasis als met amandel- of kokosmelk. Er wordt geen koemelk gebruikt omdat dit de werking van cacao zou blokkeren. Met kruiden en specerijen als kaneel, chili, kardemom, gember, kurkuma en nootmuskaat kan je eindeloos variëren en persoonlijk je drankje samenstellen. Daarnaast kan je kiezen uit lekkere hapjes en zelfgemaakte chocolade.

De officiële opening vindt plaats op donderdag 4 oktober vanaf 19u.

Pure Kakaw – Cacao Bar

Pazzanistraat 6,

Westerpark, Amsterdam

Purekakaw.com