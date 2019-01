Nederlandse vrouw wil graag meer mentale rust

Januari is voor veel vrouwen hét moment voor een tevredenheidscheck. Zijn we blij met ons leven? Waar willen graag aan werken? En zitten we lekker in ons vel? Uit onderzoek van MS Mode blijkt dat 36% van de vrouwen graag meer mentale rust en minder stress wil. Ook wil maar liefst 34% van de ondervraagden aan haar uiterlijk werken. ‘Ik kan wel een opknapbeurt gebruiken’, is een vaak gehoorde opmerking.

Opvallend is dat 87% van de vrouwen zich zelfverzekerder voelt in een mooie outfit en dat ook uitstraalt. De juist gekozen kleding helpt hen het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast wil 58% van de vrouwen zich graag vrouwelijker kleden, terwijl 42% bij voorkeur een geheel nieuwe look wil. Het gaat om positieve veranderingen, die allemaal bijdragen aan ‘de beste versie van jezelf’.

Waar de Nederlandse vrouw aan wil werken:

1. Meer mentale rust

2. Het uiterlijk

3. Een nieuwe of betere baan

4. Meer geluk in de liefde