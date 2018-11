Neem je veel ziektedagen? Wie je kent en waar je woont kan deels de schuld hebben

Nieuw onderzoek suggereert dat mensen kennen in hoge en diverse posities goed of slecht kan zijn voor je gezondheid. De schuldige? Economische ongelijkheid. De studie onderzoekt de relatie tussen de gezondheid van een persoon en de sociaaleconomische status van zijn sociale contacten – wat de status ‘betreden’ wordt genoemd. Het idee is dat we allemaal een persoonlijk netwerk hebben – bestaande uit familie, vrienden, familieleden, buren, collega’s, kennissen en anderen – en de status van onze sociale contacten kan invloed hebben op ons leven door onze relaties met hen.

De onderzoekers analyseerden representatieve gegevens van uitgebreide sociale enquêtes die gelijktijdig werden genomen in de Verenigde Staten, Taiwan en het stedelijke China om te zien of de status van een persoon van invloed kan zijn of ze een gezondheidskwestie in het voorgaande jaar hebben gehad die ernstig genoeg is om te voorkomen dat zij deelnamen aan hun dagelijkse routines voor meer dan een week.

Toegankelijke status kan op een interessante manier invloed hebben op onze gezondheid. Mensen met een hogere status zijn over het algemeen gezonder – ze zijn vaak beter geïnformeerd en bewust van gezondheid, hebben meer tijd en geld om te investeren in een gezonde levensstijl, ervaren minder chronische stress en hebben meer toegang tot medische zorg, naast andere positieve dingen. Dat zijn ook voordelen die zich kunnen uitstrekken tot hun sociale contacten – een zogenaamde sociale kapitaaltheorie.

“Maar we zien dat de status die toegankelijk is een duistere kant heeft, en we willen begrijpen waarom,” zei de onderzoeker. In twee van de drie samenlevingen die werden bestudeerd – de Verenigde Staten en China – die verbonden waren met mensen met een hogere en diverse status, werden ze eigenlijk geassocieerd met meer gezondheidsverstoringen en niet minder. Dat is een onverwachte ontdekking en een die niet goed wordt begrepen.

Om het uit te leggen, hebben de onderzoekers een nieuwe theorie voorgesteld om de negatieve effecten van een hoge toegang tot sociaaleconomische status op de gezondheid te verklaren, de zogenaamde kostentheorie. De belangrijkste kenmerken zijn negatieve sociale vergelijking, ontvangst van schadelijke bronnen en netwerkkosten. Een voorbeeld van een negatieve sociale vergelijking kan zijn het ontwikkelen van negatieve psychologische gevoelens, zoals angst of een gevoel van falen, en slechte gezondheidsgewoonten, zoals roken, wanneer ze zichzelf vergelijken met mensen in betere situaties, terwijl een voorbeeld van een schadelijke bron mogelijk ongewenste inmenging in hun zaken zijn. Netwerkkosten zijn simpelweg de extra inspanningen, zoals tijd, geld en energie, die nodig zijn voor het opzetten en onderhouden van waardevolle relaties met een hoge status.

Sociale lasten zoals deze kunnen het voor een zieke persoon moeilijker maken om de ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben om sneller beter te worden.

Dus waarom helpt het hebben van verbindingen met een hogere en diverse status in sommige samenlevingen en niet in andere? Economische ongelijkheid lijkt een rol te spelen. Taiwan heeft een relatief lage economische ongelijkheid, en van de drie bestudeerde samenlevingen, is het de enige die suggereert dat het goede opweegt tegen het slechte. De Verenigde Staten en China hebben een veel hogere mate van economische ongelijkheid en laten het omgekeerde zien.