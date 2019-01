Negatieve ervaringen op sociale media geven een hoger gevoel van eenzaamheid

Positieve interacties op sociale media maken jonge volwassenen niet meer verbonden, terwijl negatieve ervaringen de kans vergroten dat ze eenzaamheid rapporteren, blijkt uit nieuw onderzoek. De bevindingen bouwen voort op bekroond onderzoek dat het centrum in 2017 heeft uitgevoerd, waaruit blijkt dat meer gebruik van sociale media verband houdt met toegenomen gevoelens van eenzaamheid.

De onderzoekers ondervroegen 1.178 studenten tussen 18 en 30 jaar oud over hun gebruik van sociale media, in welke mate hun ervaringen positief of negatief waren, en hun niveau van waargenomen eenzaamheid. De auteurs bestudeerden deze percepties van sociale media-interacties in elke combinatie van platforms die studenten gebruikten.

Voor elke toename van tien procent van de negatieve ervaringen op sociale media rapporteerden de deelnemers 13 procent meer gevoelens van eenzaamheid. Echter, voor elke 10 procent toename van positieve ervaringen op sociale media, rapporteerden de deelnemers geen statistisch significante verandering in gevoelens van eenzaamheid.

Het is niet duidelijk of mensen die zich eenzaam voelen negatieve sociale media-ervaringen zoeken of aantrekken, of dat ze negatieve sociale media-ervaringen hebben die leiden tot een gevoel van isolatie, zei de auteur van de studie.