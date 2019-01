De Negenmaandenbeurs komt er weer aan!

Van 20 t/m 24 februari 2019 is het weer tijd voor de Negenmaandenbeurs! Dit event is naast een gezellige dag uit voor vaders en moeders (in spe), ook het platform om van A-Z klaargestoomd te worden voor het ouderschap. Een primeur aankomende editie is een DNA-test die met wangslijm van de baby vijf eigenschappen van het kind prijsgeeft in een gepersonaliseerde animatievideo. Ook eten baby’s voor het eerst verse groente- en fruithapjes in hun eigen Babyrestaurant. Dit en meer is te zien en te ervaren op de Negenmaandenbeurs.

Primeur: DNA-test van Analyse Me

Per 20 februari 2019 kunnen ouders met het wangslijm van de baby een test doen die vijf eigenschappen van het kind prijsgeeft. Ouders krijgen na 3-4 weken een gepersonaliseerde video toegestuurd waarin ze te weten komen welke oogkleur hun baby krijgt, of de baby bittere smaakstoffen proeft (en dus wel of geen spruitjes lust!), of hij/zij het snelheidsgen heeft, of er een grotere kans is om een lactose-intolerantie te ontwikkelen én of hun kind een denker of juist een doener is.

Meesterkok Rudolph van Veen opent Nederlands’ eerste Pop-up Babyrestaurant

Gedurende de Negenmaandenbeurs kunnen bezoekers terecht bij het Babyrestaurant voor verse groenten en fruit met recepten, praktische tips en betrouwbare informatie over gezonde en veilige voeding voor baby’s van min 9 maanden tot plus 9 maanden. Aan de bar met een ‘lopende band’ proeven baby’s vanaf 4-6 maanden en zwangere dames verse hapjes en spijkeren ze hun kennis bij tijdens korte, informatieve workshops. Meesterkok Rudolph van Veen opent het restaurant op woensdag 20 februari om 12.00 uur. Het Pop-up Babyrestaurant is een initiatief van Negenmaandenbeurs, het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF), het Voedingscentrum en GoodBabyFood.

Foodtrucks en chillspots in festivalsetting

Als aanvulling op het aanbod van de 220 exposanten, biedt de Negenmaandenbeurs een nieuwe beleving; een festivalhal met foodtrucks, ‘chillspots’ en leuke activiteiten.

Negenmaandenbeurs 2019

Van 20 februari tot en met 24 februari 2019 vindt de Negenmaandenbeurs plaats in RAI Amsterdam. De beurs is dagelijks geopend van 11.00 uur tot 18.00 uur, op donderdag 21 en vrijdag 22 februari van 11.00 – 22.00 uur. Bezoekers aan de Negenmaandenbeurs bezoeken op dezelfde dag ook gratis de Huishoudbeurs en het Pasar Colour Festival.