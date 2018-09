Nelson by Moderosa capsule schoenencollectie

Nelson Schoenen heeft in samenwerking met Roos-Anne van Dorsten van het lifestyle platform Moderosa een capsulecollectie gelanceerd. De succesvolle fashion influencer heeft speciaal voor dit najaar haar stijl vertaald naar een exclusieve Nelson by Moderosa damescollectie. Vanaf nu is de collectie, bestaande uit vier modellen in diverse kleuren, verkrijgbaar in de Nelson premium stores en op nelson.nl. Dit is de eerste collectie die Nelson in samenwerking met een influencer heeft gelanceerd.

De Nelson by Moderosa capsulecollectie bevat met een veterboot, een western laarsje, een pointy enkellaarsje en een chunky sneaker, alle ‘essentials’ die dit najaar niet in de schoenenkast mogen ontbreken. Haar inspiratie haalde Moderosa van online inspiratieplatformen, internationale fashionshows en uit de reacties van haar volgers op haar outfits.

Het prijsniveau is vergelijkbaar met de reguliere collectie van Nelson en ligt tussen de €109,99 en €129,99.