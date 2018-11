Netflix komt met exclusieve nieuwe animatieseries van Roald Dahl

Netflix heeft vandaag aangekondigd dat de wereldwijd bekende verhalen van Roald Dahl verrijkt worden met een exclusief nieuw lei van originele animatieseries, gebaseerd op de boeken van de bestverkopende en bekroonde auteur. Roald Dahl-verhalen hebben al lange tijd bekroonde speelfilms en toneelproducties geïnspireerd. Maar nu zal Netflix voor het eerst de beste creatieve, visuele en schrijfploegen samenbrengen om de verhalen uit te breiden in deze eerste reeks van premium geanimeerde evenementenseries en specials voor doelgroepen van alle leeftijden en voor gezinnen om samen te genieten.

De lijst met titels in de overeenkomst tussen Netflix en de Roald Dahl Story Company omvat Charlie en de chocoladefabriek, Matilda, The BFG, The Twits, Charlie and the Great Glass Elevator, George’s Marvellous Medicine, Boy – Tales of Childhood, Going Solo, The Enormous Crocodile, The Giraffe and the Pelly and Me, Henry Sugar, Billy and the Minpins, The Magic Finger, Esio Trot, Dirty Beasts and Rhyme Stew.