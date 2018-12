Netwerkfouten die je zou kunnen maken

Netwerken is een essentieel onderdeel van het bedrijfsleven. Of je nu probeert nieuwe klanten te vinden of contacten te leggen met collega’s, het is een onderdeel van succes dat je beter goed kunt doen als je probeert de zakelijke ladder te beklimmen. Succesvol netwerken is meer dan alleen het uitdelen van je visitekaartje en het schudden van handen. Hier zijn enkele netwerkfouten die je mogelijk maakt.

Je geeft het geen kans

Veel mensen proberen niet eens met netwerken omdat ze zichzelf niet als een ‘mensen persoon’ beschouwen. Maar de kans is groot dat je al contacten legt, via sociale media of werk, dus je kunt net zo goed dat excuus laten varen.

Je denkt dat het alleen goed is voor sollicitatiegesprekken

Veel mensen denken dat netwerken alleen zin heeft als je op zoek bent naar een nieuwe baan bij een nieuw bedrijf, maar dat is niet waar. Door relaties en contacten te leggen, verbeter je je reputatie in je branche, omdat hoe meer mensen je kent, hoe meer mensen je werkethiek horen (goed of slecht!)

Je gelooft dat het een afleiding is

Het is waar dat netwerken zowel tijd als geld kost, maar dat is een investering in je carrière die je zou moeten maken wanneer je nadenkt over de mogelijke voordelen die je zou kunnen behalen door slechts één goed contact te leggen.

Je zegt dat je te introvert bent

Het kan intimiderend zijn om jezelf te laten zien, vooral op drukke gelegenheden. Maar houd in gedachten dat iedereen zich waarschijnlijk hetzelfde voelt, maar jullie hebben allemaal hetzelfde doel: contacten leggen!

Je gedraagt je als een snob

Als je denkt dat je alleen moet netwerken met de “grote jongens”, doe je het helemaal verkeerd. Er bestaat niet zoiets als een onbeduidend contact in zaken, omdat je geen idee hebt wanneer het uitermate handig kan zijn om iemand te kennen. Dus wees geen snob.

Je denkt dat je niemand kent

Als je depressief bent omdat je denkt dat je Rolodex leeg is, is de kans groot dat je helemaal fout zit. Je invloedssfeer is veel groter dan je denkt. Geloof je het niet? Maak een lijstje en begin met je familie en vrienden en ga door naar mensen die je kent via hen. Je lijst is waarschijnlijk veel groter dan je denkt.

Je legt te veel druk op jezelf

Als je denkt dat je moet presteren om goed te kunnen netwerken, haal diep adem. Het is niet nodig om indruk te maken op de hele kamer om een ​​goed contact te leggen. Gewoon oprecht, warm en vriendelijk zijn, maakt de grootste indruk. Laat ze met een glimlach op hun gezicht achter en ze zullen je niet snel vergeten.