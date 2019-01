Een nieuw jaar, een nieuwe jij: de beste gezondheidstips

Veel mensen zien het begin van een nieuw jaar als een kans om grote doelen te bereiken: 10 kilo afvallen, een marathon lopen of elke dag bij zonsopgang naar de sportschool gaan. Dergelijke doelen, vooral zonder een plan over hoe ze te bereiken, vervagen in het voorjaar vaak uit het geheugen. Hieronder drie dingen om in gedachten te houden bij het maken van nieuwjaarsvoornemens voor 2019: “Maak een actieplan. Neem kleine stappen. Blijf positief.”

Maak een actieplan

Creëer persoonlijke doelen op basis van wat je kunt doen om actie te ondernemen. Stel een actiegericht doel van drie keer per week trainen en een stuk fruit eten na een maaltijd in plaats van een vetrijk toetje. Bepaal van tevoren hoe succes eruit ziet voor jou. Anders, hoe weet je wanneer je het hebt bereikt?

Bepaal de redenen voor de goede voornemens voor het nieuwe jaar. Is je ultieme doel om je beter te voelen zodat je meer aanwezig kunt zijn voor je kinderen? Als dat zo is, is het niet het getal op de weegschaal, maar hoe je je voelt na het maken van veranderingen in levensstijl. Hoe bewuster je aanpak, hoe groter de kans dat je op lange termijn een gezondere levensstijl volgt.

Overweeg om tot medio januari levensstijl wijzigingen door te voeren om stress te voorkomen. Geef jezelf de tijd om een ​​regelmatig schema te maken, zodat je langzaam gezonde leefstijl veranderingen kunt opnemen terwijl je doorgaat.

Neem kleine stappen

Langzaam en stabiel wint de race als het gaat om het verbeteren van je gezondheid. Begin met een kleine verandering en bouw vanaf daar op. Je kunt beginnen met zoiets eenvoudigs als het eten van een extra portie fruit of groente per dag.

Richt je op het creëren van een levensstijl verandering in plaats van een korte termijn verandering van eetpatroon. Snelle diëten zijn niet duurzaam en kunnen leiden tot ongeordend eten en ongezonde relaties met eten. Richt je in plaats daarvan liever op gezonde voedingsmiddelen die je aan je eetpatroon kunt toevoegen in plaats van voedingsmiddelen die je wilt verwijderen.

Blijf positief

Doe wat je gelukkig maakt. Het heeft geen zin om tofu en boerenkool aan je bord toe te voegen voor een goede gezondheid als je het niet lust. Eet voedzaam eten dat je lekker vindt en kies fysieke activiteiten waar je van houdt. Je zult meer succes hebben als je je gezondere levensstijl onderhoudt.

Geef niet op. Elke nieuwe dag is een nieuwe kans om je te concentreren op je doelen en je prestaties te waarderen.