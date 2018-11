Nieuw vloerkleed voor de winter: 4 leuke ideeën

Vloerkleden zijn er natuurlijk in alle soorten en maten. Je hebt mooie hoogpolige tapijten, maar ook strakke laagpolige vloerkleden. Ze variëren van vintage tot modern en van mini tot kamerbreed. Ben jij op zoek naar een lekker comfortabel nieuw vloerkleed voor de winter? Dit zijn 4 leuke ideeën voor een vloerkleed in de woonkamer.

1. Vloerkleed met tegel-motief

Tegels staan prachtig in een moderne of klassieke inrichting. Maar ja, ze zijn wel erg koud aan de voeten. En zeker in de winter en zonder vloerverwarming zijn tegels echt niet fijn. Maar wat dacht je van een vloerkleed met tegel-motief? Zo heb je tegelijkertijd lekker warme voeten én je kunt genieten van het uiterlijk van tegels op de vloer. Wil je een vloerkleed met tegel-motief, dan ga je het beste voor een laagpolig vloerkleed waarbij de naden dik gestikt zijn. Zo zie je mooi de verschillende vlakken uitkomen en krijg je een extra bijzondere uitstraling.





2. Een glanzende Jan des Bouvrie



Hou jij van de uitgesproken stijl van Jan des Bouvrie? Dan is dit vloerkleed wat voor jou. Het design is van de hand van de bekende stylist Jan des Bouvrie. Dit hoogpolig tapijt heeft een heel bijzondere uitstraling. Er is namelijk gekozen voor een materiaal dat sterk reageert op de lichtval. Daardoor kan het tapijt er tegelijkertijd effen donkergrijs uitzien of juist glanzend zilver. Meestal zal het tapijt een mooie kleurschakering laten zien die dit vloerkleed extra levendig maakt en diepte geeft.

3. Vintage blauw tapijt met patronen



Hou jij van de vintage woonstijl? Dan is dit tapijt wel wat voor jou. Het is een glad laagpolig tapijt dat een versleten uiterlijk heeft. Het kleed heeft verschillende vlakken in tinten blauw. Sommige vlakken hebben vervaagde patronen die je ook wel ziet op antieke vloerkleden. Kortom: dit tapijt is gloednieuw, maar heeft wel een prachtig vintage uiterlijk. Daarmee past het niet alleen goed in de vintage stijl, maar komt het ook goed tot zijn recht in de industriële en moderne woonstijl.

4. Hoogpolig tapijt met ruiten



Misschien ga jij in de winter liever voor een hoogpolig vloerkleed. Een hoogpolig kleed geeft altijd een heerlijk warme en comfortabele uitstraling. En dit kleed doet dat zeker. Het heeft een warm grijze kleur en heeft een wit ruitenpatroon erin. Dat maakt dat dit kleed meer diepte en elegantie heeft dan een effen vloerkleed. Daarbij heb je alle voordelen van een hoogpolig vloerkleed: het is heerlijk aan de voeten en geeft veel warmte in huis. Het is supermooi onder de salontafel, maar kan ook heel goed los in de ruimte liggen. Dit vloerkleed wordt bijvoorbeeld ook veel gebruikt op de vloer van de slaapkamer, zodat je geen koude voeten krijgt bij het uit bed stappen.

Veel mensen houden vooral van vloerkleden als de winter eraan komt. In deze koude tijd van het jaar maakt een vloerkleed de kamer een stuk knusser. Een voordeel van een los vloerkleed is dat je het ook vrij eenvoudig kunt oprollen en wegbergen als je in het voorjaar een andere look wilt. Zo kun je je huis aanpassen aan elk seizoen.