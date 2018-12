Nieuwe boeken om nu te lezen

Het najaar is volop aan de gang, en als de avonden langer, donkerder en kouder worden, is het moeilijk om de verleiding te weerstaan om op de bank te kruipen met een goed boek. We hebben hier een aantal nieuwe boeken op een rij gezet om nu te lezen.

Volg je hart, vind je passie

De mooiste verhalen over het vinden van je passie uit O, The Oprah Magazine

Of je nu op zoek bent naar je passie of juist de moed aan het verzamelen bent voor een grote verandering: dit kleine cadeauboek zal je op weg helpen. Volg je hart, vind je passie is een heerlijke combinatie van bruikbare adviezen en herkenbare, persoonlijke verhalen uit O, The Oprah Magazine. Deze mooiste verhalen over het vinden van je doel zijn uitgezocht door de redacteuren van het tijdschrift.

Met bijdragen van onder anderen Elizabeth Gilbert over het volgen van je nieuwsgierigheid, Alain de Botton over het blijven stellen van vragen, Mallika Chopra over groot denken, Marianne Williamson over verhelderende inzichten en het advies van Patti Smith: laat je altijd leiden door je geweten.

PRIJS: € 12,99

Mijn verhaal

Michelle Obama

In het boek Mijn verhaal beschrijft Michelle Obama voor het eerst de beginjaren van haar huwelijk, waarin ze probeert een evenwicht te vinden tussen haar werk en gezin enerzijds, en de snel verlopende politieke carrière van haar man anderzijds. Ze maakt ons deelgenoot van hun gesprekken over of hij zich kandidaat moet stellen voor het presidentschap en als het zover is, over haar rol als populaire, maar vaak bekritiseerde persoon in zijn campagne. Ze vertelt alles met charme, humor en ongebruikelijke openhartigheid en geeft een levendig verslag van binnenuit over zowel de historische lancering van haar familie in de wereldwijde spotlights als hun leven in hetWitte Huis in die acht gedenkwaardige jaren, waarin zij haar land leert kennen en het land haar.

Mijn verhaal voert ons door de bescheiden keukens in Iowa en de balzaal van Buckingham Palace, door momenten van verbijsterende droefenis en verbazingwekkende veerkracht. Het voert ons tot diep in de ziel van die unieke, baanbrekende persoonlijkheid die ernaar streeft oprecht te blijven en haar persoonlijke kracht en stem in dienst te stellen van hogere idealen. Door haar verhaal eerlijk en moedig te vertellen daagt ze ons allemaal uit: wie zijn wij en wat willen we worden?

Prijs: € 16.99

RENS – Mijn lifestyle guide

Rens Kroes

RENS – Mijn lifestyle guide is een inspiratiegids, opgebouwd uit zeven factoren die voor Rens een rol spelen in het vinden van balans. Want naast goede voeding zijn ook positief denken en ontspanning essentieel voor een gezond en gelukkig leven. Net als voldoende beweging, self-care, een fijne woonomgeving én aandacht voor de planeet. Met handige checklists en simpele DIY’s laat Rens Kroes zien hoe ze elke dag haar keuzes maakt.

Heel persoonlijk vertelt ze over haar eigen ervaringen. Over het opgroeien in Friesland, de invloed van een grote stad als New York en haar daily struggles. Ze deelt haar drijfveren, haar ritueeltjes en de oefeningen die ze dagelijks doet. Ook laat ze zien hoe ze van haar huis letterlijk haar comfortzone maakt. Met planten, kristallen en etherische oliën. En uiteraard vind je in dit boek weer veel recepten. Voor de lekkerste ontbijtjes, drinks, snacks en gerechten, maar dit keer vertelt Rens óók hoe je eenvoudig je eigen beauty- en schoonmaakproducten maakt. Van body scrubs en deodorant, tot home made wasmiddel en vaatwastabletten.

Prijs: € 20,00

Mag ik even iets tegen je aanhouden?

… en 57 andere stukjes communicatie naar de mensen toe

Waarom praten we zo raar? Zo vind je ‘passie’ tegenwoordig bij de bakker, hebben volwassen vrouwen het over hun ‘vriendinnetje’ en ‘mannetje’ en komen ze bij de politie ‘ter plaatse’ in plaats van dat ze ergens arriveren. Gek wordt een mens ervan! Gelukkig hebben we Japke-d. Bouma, die zich hier samen met ons hooglijk over verbaast en telkens weer de juiste vragen stelt. Want waarom eigenlijk al dat Engels? Hoezo zeggen we ‘cashback’ als we ‘geld terug’ bedoelen? Wat komt er voor taal uit de oven van Heel Holland Bakt? Waarom klinken jeukwoorden als ‘living’ en ‘master bedroom’ op Funda ineens wel lekker? Op rake en uiterst geestige wijze neemt Japke-d. Bouma onze taal onder de loep, de grootste taalergernissen, maar ook de pareltjes. Een heerlijk stukje taalbeleving.

Japke-d. Bouma schrijft wekelijks columns in nrc.next en NRC Handelsblad over kantoorclichés en taal.

Prijs: € 12.99

Work Hard, Play Hard

Nachtenlang Instagram afstruinen, op en neer naar Parijs met een minibudget en eindeloze avonden op kantoor: Danique Bossers weet als geen ander wat er nodig is om vanuit het niets een succesvol bedrijf op te bouwen. Als begin-twintiger richtte zij de inmiddels ongekend populaire webshop MostWanted op. Wat begon met de online verkoop van enkele T-shirts en kettingen, groeide uit tot een modemerk waar jonge fashionista’s niet meer omheen kunnen. En het houdt niet op, want na de opening van fysieke winkels in Amsterdam en Rotterdam, volgde in 2018 zelfs een eigen sieradenlijn samen met vriendin Monica Geuze. Maar succes komt niet zomaar aanwaaien, weet ook Danique. In Work hard, play hard vertelt ze over de hoogtepunten in haar leven én over de tegenslagen die ze daarvoor moest overwinnen. Intrigerend, motiverend, stoer en bovendien: goudeerlijk.

Prijs: € 20,00

Voor het eerst

Verhalen over ouder worden van Herman van Veen

In Voor het eerst schrijft Herman van Veen over het onbarmhartige proces van het ouder worden. Wanneer begint dat, ouderdom? Op welk moment besef je dat die jonge man is afgelost door een man op zekere leeftijd? De geest is vitaal, maar het lichaam hapert soms. De kloof tussen nu en vroeger wordt steeds groter. De ervaringen stapelen zich op, de herinneringen verdringen elkaar. Onverschrokken gaat Van Veen de confrontatie aan met zichzelf en schrijft hij over zijn leven van toen en nu. Over vriendschappen en vergankelijkheid, verlies en levenslust en de troost van de verbeelding. Steeds verbindt hij zijn verhalen met zijn theater- en liedteksten, waarin wonderlijk genoeg de ouderdom en de dood al sinds jaar en dag alom aanwezig blijken te zijn.

Voor het eerst is een zoektocht naar betekenis, speels en filosofisch, om tot het besef te komen dat je ouder worden steeds weer voor het eerst doet. Het gaat vanzelf en gaat vanzelf weer over.

Prijs: €19.99