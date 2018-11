Een nieuwe douche? Hier vijf tips!

Hoewel een ligbad heerlijk kan zijn om te relaxen, heeft niet iedereen de ruimte en/of mogelijkheid om deze te plaatsen. En ook al heb je een ligbad, een douche mag niet in de badkamer ontbreken. Je gaat immers niet ’s morgens vroeg in bad liggen. Is je douche verouderd en ben je toe aan een nieuwe douche, of ben je de oude gewoon zat en wil je wat verandering, dan hebben we hier vijf tips voor het kiezen van een nieuwe douche.

Douchecabine of een inloopdouche?

Kies je voor een douchecabine of een inloopdouche? Als je wilt dat de badkamervloer na het douchen droog blijft, is een goed sluitende douchecabine een aanrader. Een ander voordeel van een douchecabine is dat het gemakkelijker is om de rest van de badkamer netjes en schoon te houden. Douchecabines zijn er in vele soorten en maten, en kunnen zowel in een kleine als een grote badkamer. De douchebak is een belangrijk onderdeel van de douchecabine. Kies dan ook zorgvuldig goede douchebakken uit. Wil je geen randen en opstapjes in de badkamer? Dan is een inloopdouche een aanrader. Behalve dat je hiermee struikelgevaar voorkomt, oogt een inloopdouche chic. Bovendien zorgen in elkaar overlopende vlakken voor meer bewegingsvrijheid en lijkt de badkamer veel ruimer, zelfs als je een kleine badkamer hebt. Welke variant je kiest is volledig aan jou.

Welke douche wordt het?

Voorbij zijn de dagen van een enkele, simpele douche. Er zijn tegenwoordig zoveel douchekoppen en douchesets om uit te kiezen en het is de douchekop die zorgt voor de beste douche-ervaring. Keuzes variëren van standaard douchekoppen tot luxe regendouchkoppen.

Denk aan de douchegoot!

Als je wilt dat het water uit de douche op een stijlvolle manier kan wegstromen, is een douchegoot een aanrader. Een douchegoot is een moderne uitvoering van een doucheputje. Naast dit functionele kenmerk zijn douchegoten ook voorzien van een strak design. Bovendien zijn ze een goede oplossing voor inloopdouches. Maar ook als je een douchecabine zonder douchebak of een douche met een douchedeur hebt, is het een goed idee om gebruik te maken van een douchegoot.

Kies kleuren zorgvuldig

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar de tegelkleur die je van plan bent te gebruiken voor je nieuwe douche kan het ontwerp maken of breken. Vergeet het matchen van tegels met een andere muur in de badkamer. Ga liever voor contrast. Als de badkamer bijvoorbeeld een lichte kleur heeft, kies voor de nieuwe douche donkergrijze tegels en een opvallende witte tegelrand of accent. Dit zal de ruimte opfrissen.

Vergeet de finishing touch niet

Wanneer de douche af is, zorg dan voor een samenhangende uitstraling door de juiste accessoires en badkamer textiel te kiezen. Maak van deze gelegenheid gebruik om gedateerde handdoeken, washandjes, gastendoeken, raambekleding en kunstwerken te vervangen door modernere opties.