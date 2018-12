Voor het nieuwe jaar jouw huis een make-over geven?

Om de paar jaar (of maanden) verandert onze smaak. Wat we eerst dachten dat geweldig was, vinden we nu niet meer kunnen. Dat geldt voor eigenlijk van alles in ons leven, maar zeker ook voor onze inrichting. Hoewel het leuk zou zijn om je huis opnieuw in te richten als je toe aan iets nieuws bent, is dat voor de meesten van ons gewoon niet haalbaar. Je huis een make-over geven kan veel geld kosten, maar er zijn zeker manieren om dit te doen zonder dat je veel geld uitgeeft. Lees hieronder onze make-over tips.

Begin met een laagje verf

Welke ruimte dan ook, het veranderen van de kleur van de muur met een laagje verf kan een ruimte nieuw leven geven. Geen zin om alle muren opnieuw te verven? Geef dan een of twee muren een andere kleur of verf waar het nodig is. Probeer de verf op je meubels af te stemmen.

Zet meubels anders neer

Dit is misschien de beste manier voor een make-over zonder geld te spenderen. Dat een stoel, dressoir of kleed altijd al in de woonkamer staat, wil nog niet zeggen dat het daar moeten blijven. Zelfs kleine veranderingen, zoals het verwisselen van een stoel in een kamer met een bijzettafel in een andere, kunnen een impact hebben. Het nemen van stukjes uit verschillende ruimten en het mixen geeft echt het gevoel van een make-over, omdat je niet langer naar hetzelfde meubilair in dezelfde kamers staart.

Schilder het meubilair opnieuw

Soms kun je je oude meubels een nieuw leven inblazen door simpelweg een verflaag toe te voegen. Kies een kleur die past bij de muren en de vloer.

Verander de verlichting

Verlichting kan een ruimte er geheel anders doen uitzien en een gezellige sfeer creëren. Verlichting helpt ook om een meer bewoond gevoel te creëren dat bevorderlijk is voor een ontspannen gesprek. Soms is het veranderen van de verlichting net zo eenvoudig als het vervangen van een lampenkap.

Breng wat groen in huis

Niets kan meer leven toevoegen aan een ruimte dan planten. Ze zijn goed voor het behoud van de luchtkwaliteit en ze voegen een organisch element toe aan je interieur. Als je geen groene vingers hebt, is hoop niet helemaal verloren. Er zijn tal van planten die je met succes binnen kunt kweken zonder veel moeite.

Voeg wat kunst toe

Kale muren krijgen een frisse update door wat kunst op te hangen. Als je geen kunst hebt kan je tegenwoordig heel goedkoop mooie items aanschaffen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een fotomuur maken of tekeningen van je kinderen ophangen. Of ga langs de kringloop waar je misschien wel wat vindt voor een zacht prijsje.

Vervang je raamdecoratie

Raamdecoratie is een belangrijk onderdeel van je interieur, en hiermee kan je een ruimte snel een nieuwe look geven. Ben je je lange gordijnen of lamellen zat? Ga dan nu voor vouwgordijnen. Vouwgordijnen kunnen in elk interieur, en geven een warme en prachtige look. Tip: Bestel een vouwgordijn op maat bij Doehetbudget.

Zet wat nieuwe accessoires

Accessoires maken een ruimte compleet. Zet wat nieuwe vazen, kandelaars en andere decoratieve items in de ruimte, en deze ziet er meteen anders uit. Of vind nieuwe manieren om dingen te gebruiken die je misschien al hebt.

Ruim op

Je zult versteld staan hoe een beetje opruimen een ruimte als nieuw kan laten lijken. Zet boeken in een boekenkast of mand, gooi rommel weg, leg post en papier in decoratieve dozen die dicht kunnen, ruim je koelkast op. Pak elke dag een nieuwe plek aan.