Nieuwe studie onthult factoren achter controleproblemen in relaties

Een verlangen naar macht, een behoefte om de overhand te hebben, is niet beperkt tot politieke of zakelijke onderhandelingen. In relaties is het niet ongewoon om getuige te zijn van een ongezonde machtsbalans, waarbij de ene partner veel controle over de ander uitoefent en alle beslissingen neemt, dicteert wat zijn of haar partner kan dragen en wie hij of zij mee bevriend ‘mag’ zijn. Wat echter achter een behoefte aan controle schuilgaat, is niet per se machtsbeleving. Onderzoek geeft aan dat onder de precair ingetogen en zelfbewuste façade van een controlerende partner een wanhopige wens bestaat om zich gewaardeerd en geliefd te voelen.

De onderzoekers analyseerden gegevens van 3.279 mensen en selecteerden een groep van 165 mensen die een extreme behoefte hadden om een ​​partner en een relatie te beheersen. Volgens het onderzoek worstelen mensen met een sterke behoefte aan controle met een aantal problemen, waaronder de volgende:

Moeilijkheden met emotionele intimiteit en vertrouwen

58% van de controlerende mensen hebben de neiging om gemakkelijk aan een partner gehecht te raken, maar toch vindt 61% van hen het nog steeds moeilijk om hun beschermende schild te laten verslappen als het gaat om emoties en het tonen van kwetsbaarheid.

61% voelt zich ongemakkelijk afhankelijk van of op zoek naar emotionele steun van hun partner.

69% heeft het moeilijk om een ​partner volledig te vertrouwen.

Lees ook: Tekenen dat de man in je leven afhankelijk is

Problemen met zelfvertrouwen

35% van de controlerende mensen gelooft dat ze “niemand” zijn en geen waarde hebben, tenzij ze een relatie hebben.

37% is bang dat ze zonder hun partner totaal nutteloos zouden zijn.

35% is bang dat hun partner ze zal afwijzen als ze hun ware gevoelens en angsten willen uiten.

37% zei dat ze alles zouden doen om hun partner te behouden, omdat ze niet geloven dat ze iemand anders zouden vinden die van hen zal houden.

Bezitterigheid/Afhankelijkheid

53% van de controlerende mensen gaf aan dat ze ‘zich vastklampen aan hun relaties omdat ze dachten dat hun leven ervan afhing’.

45% maakt zich zorgen dat hun partner niet genoeg van hen houdt.

67% gelooft dat ze meer om hun partner geven dan hun partner om hen geeft.

54% maakt zich zorgen over gedumpt te worden tot het punt dat hun angst hen ’s nachts wakker houdt.

Lees ook: Tekenen dat je een relatie hebt met een bezitterige man

Neiging om aangetrokken te worden tot ongezonde relaties of deze aan te trekken

47% van de controlerende mensen, voelt zich aangetrokken tot mensen met ernstige persoonlijke, relationele of psychologische problemen.

60% zei dat ze voortdurend proberen de problemen van anderen op te lossen.

60% gelooft oprecht dat hun partner zonder hen verloren zou zijn; dat hun partner ze echt nodig heeft om de leiding te nemen over de relatie.

42% neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het geluk van hun partner.

53% voelt zich zelfs gelukkiger wanneer hun partner volledig afhankelijk is.

Lees ook: 23 Tekenen dat je in een giftige relatie zit!