De nieuwe trend: onderjurken

Onderjurken kwamen in de jaren 20 in de modewereld als een manier om korsetten te vervangen. Tot de jaren negentig werden ze echter alleen als onderkleding gedragen. Een onderjurk is een must have item om onder een doorschijnende rok of jurk te dragen of als lingerie. Maar er zijn ook modellen met een corrigerende functie, dus ze zijn altijd heel handig om te hebben in je kledingkast. In de jaren 90 werden onderjurken een modetrend toen ontwerpers begonnen met het ontwerpen van jurken die waren geïnspireerd op onderjurken en lingerie. Artiesten zoals Madonna hebben deze trend dan ook naar het straatbeeld gebracht. Hoewel deze trend op een gegeven moment is uitgestorven, is het vandaag de dag terug en hipper dan ooit.

Modetrend of lingerie?

We zullen het er allemaal wel over eens zijn dat niet elke vrouw een onderjurk wil en durft te dragen zonder bang te hoeven zijn dat het er provocerend en vulgair uit zal zien. Deze trend is dan ook niet geschikt voor iedere vrouw, behalve als onderkleding of lingerie natuurlijk. Een onderjurk van Ondermodeshoppen.nl is hier geschikt voor. Als je je onderjurk echter combineert met de juiste kledingstukken, accessoires, make-up en kapsel, kun je ervoor zorgen dat je er goed uit ziet zonder dat je bang hoeft te zijn alsof het lijkt alsof je in slaapkleding rondloopt.

Hoe draag je een onderjurk?

Een onderjurk kan je goed combineren met losgeknoopte vesten, oversized truien, lange jassen of kimono’s, om een elegante avondlook te creëren. Dit maak je af met pumps en een kleine clutch. Onderjurken kunnen ook worden gebruikt om een casual outfit te creëren. Hiervoor kies je een onderjurk die gemaakt is van natuurlijke stoffen zoals katoen. Combineer het met panty’s, denim of een leren jasje. Ook kun je er een lang shirt op dragen. Draag er enkelaarzen of hoge dijlaarzen bij als de jurk iets kort is. Je kunt een onderjurk ook veranderen in een tuniek door hem te combineren met een legging of een skinny jeans.

Als je de onderjurk goed hebt gecombineerd, zal het er perfect uit zien. Maar er zijn wel enkele regels waar je je aan moet houden. Draag er ondergoed onder dat niet zichtbaar is onder de dunne stof van de jurk. Let ook bij het kiezen van een onderjurk op de maat. De jurk mag niet te strak en niet te los zitten. Weet ook dat je het niet overal kan dragen, dus draag het niet op het werk of op

officiële gelegenheden. Als je deze regels in gedachten houdt zal je de onderjurken trend rocken!