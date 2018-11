De nieuwste beauty producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de nieuwste producten in beauty land! Klik op de prijs om te shoppen.

Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging collectie



Estée Lauder introduceert de nieuwe Revitalizing Supreme+ Nourishing and Hydrating Dual Phase Treatment Oil en de nieuwe Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Cell Power Creme SPF 15.

De producten bevatten krachtige multi-actieve formules met een exclusief moringa-extract om de huid te verjongen en meerdere tekenen van huidveroudering aan te pakken, en een Prickly Pear Cactus-stamcelextract om de vochtbarrière van de huid te versterken. De huid voelt steviger aan en heeft een betere dichtheid en elasticiteit. Lijntjes en rimpels lijken verminderd. De huid straalt meer, is intens gevoed en mooi gerevitaliseerd.

De producten zijn verkrijgbaar bij o.a. Douglas.nl en Bol.com.

Bondi Sands Liquid Gold Dry Oil



Het krijgen van een golden glow was nog nooit zo makkelijk. Bondi Sands introduceert de nieuwste innovatie op het gebied van zelfbruiner: Liquid Gold Self Tanning Dry Oil. De dual action formule is een droge olie die snel intrekt, meteen werkt en een week blijft zitten. Afspoelen is niet nodig en binnen drie uur zie je jouw prachtige tan tevoorschijn komen.

Bondi Sands Liquid Gold Self Tanning Dry Oil 150ml – € 21,99

Collistar Pure Actives Elastin



Vanaf ons 25e levensjaar neemt de productie van elastine af, waardoor de eerste tekenen van veroudering ontstaan zoals de neus-lippen-plooi, voorhoofdrimpels en kraaienpootjes. Deze nieuwe Pure Actives Elastine verzorgingsproducten vertragen de afbraak van elastine, waardoor het huidverouderingsproces wordt afgeremd. De elasticiteit van de huid wordt verbetert en deze verstevigt en sterker gemaakt, waardoor rimpels verminderen en huidveroudering en schadelijke invloeden van buitenaf worden bestrijdt. Na slechts een paar applicaties ziet de huid en strakker en voller uit en is de contour geherdefinieerd.

Pure Actives Elastin Anti-age Recompacting is verkrijgbaar bij o.a. Douglas.nl

Douglas Panoram’Eyes Mascara



De nieuwe Douglas Panoram’eyes Mascara heeft een ingenieus borsteltje dat een kwartslag kan worden gekanteld zodat je eenvoudig elke afzonderlijke wimper kunt accentueren. Veel volume en maximale lengte zorgen voor ogen die een onuitwisbare indruk achterlaten. Van alle beautyproducten die er zijn, heeft mascara ongetwijfeld het meeste effect. Met de nieuwe Douglas Panoram’eyes Mascara geef je je wimpers in een handomdraai de WOW-factor voor superindrukwekkende, oogverblindende resultaten.

Panoram’eyes Mascara: € 19,95

Vanaf heden exclusief verkrijgbaar op Douglas.nl

La Mer Lip & Cheek Glow



De exclusieve, limited-edition met La Mer’s Miracle Broth doordrenkte Lip & Cheek Tint, is geïnspireerd door de feestdagen. Deze stick, een balsem op basis van olie, voorziet de huid van een zachte gloed met een vleugje kleur, terwijl de verfijnde parelmoeren deeltjes licht en dimensie brengen aan de huid. Geeft de lippen op een natuurlijke wijze extra kracht met een hydraterend kleurtje. De huid is verfrist door de verkoelende sensatie. Prijs € 50,99

The Original beautyblender beautyblender Sweet Indulgence



De beautyblender Sweetest Indulge-set is een echte eyecatcher! De set bevat maar liefst vier beautyblenders envier pepermunt zeepjes, verpakt als de lekkerste chocolaatjes. Deze limited edition set is perfect voor de échte make-upfans. Prijs € 65,00

Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Diamond Crème Rich



De Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Energy Crème Rich met diep voedende hydratatie helpt het natuurlijke hydratatievermogen van de huid van binnenuit te verbeteren voor een stralende huid zonder lijntjes. Na verloop van tijd wordt de beschermende barrière van de huid hersteld en verbetert de weerstand tegen invloeden van buitenaf die de veroudering kunnen versnellen. Verfijnd 24K goud en krachtige anti-irriterende middelen zorgen voor een fijn aanvoelende huid, terwijl zuiderzeeparels direct een stralende huid creëren. De huid is intens gevoed, voelt zacht en soepel aan en ziet er perfect gelijkmatig uit.

Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Energy Crème Rich € 404,50

Yves Saint Laurent Play It Couture make-upset



Deze cadeaubox van Yves Saint Laurent bevat een Mascara Volume Effet Faux Cils N°1 en een mini Rouge Pur Couture N°1. Mascara Volume Effet Faux Cils is een intense formule, verrijkt met een verzorgend serum, die niet uitdroogt en fris blijft tot de laatste druppels voor meer dan twee maanden gebruiksplezier. Intens volume, dat steeds onberispelijk blijft, dag na dag. Rouge Pur Couture is de iconische lipstick van Yves Saint Laurent. Een textuur die rijk is aan pigmenten, een buitengewoon comfortabel gevoel voor een duurzaam satijnglanzend effect. Rouge Pur Couture is een lipstick die ontworpen werd in een gamma van unieke tinten geïnspireerd op de emblematische kleuren van Yves Saint Laurent: Rood, Fuchsia, Oranje en Nude. Prijs € 36,67

Glamcow Starpotion Gezichtsolie



Deze krachtige vloeibare Glamcow Starpotion-houtskoololie verduidelijkt de teint en beschermt de huid tegen vervuiling met antioxidanten terwijl deze voedt. Ideaal voor gebruik overdag of ’s nachts. Prijs € 45,79

La Mer Crème de la Mer The Lifting Collection



Deze 4-delige starterset van La Mer dient als basis voor de perfecte huid. De Lifting Collection focust op het gebied rondom de ogen en zorgt voor een liftend effect. Dit dankzij The Lifting Contour Serum 15ml die de gezichtscontouren benadrukt en de gezichtsdefinitie transformeert, The Lifting Eye Serum 5ml die de stevigheid rond de ogen en wenkbrauwen zichtbaar ondersteunt, The Eye Concentrate 5ml die de zichtbaarheid van donkere kringen, oppervlakteverkleuringen en oneffenheden drastisch vermindert en de Crème de La Mer 30ml met zijn hydraterende werking. Prijs € 321,30