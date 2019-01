De nieuwste beauty producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de nieuwste producten in beauty land! Klik op de prijs om te shoppen.

Smashbox Studio Skin Flawless 24 Hour Concealer



Smashbox lanceert de Studio Skin Flawless 24 Hour Concealer: een nieuwe multi-use concealer die perfect werkt voor het corrigeren, contouren en highlighten van het gezicht. De Studio Skin Flawless Concealers zijn vanaf nu verkrijgbaar in 30 verschillende kleuren bij Douglas.nl voor een adviesverkoopprijs van €25,50.

Clinique iD



Clinique iD is een revolutie in skincare: het is het eerste custom-blend hydratatiesysteem dat specifiek afgestemd is op huidtype en huidzorg. De nieuwe Clinique iD hydrateert en verzorgt de huid en is verkrijgbaar in 15 unieke combinaties. Clinique geeft de gebruiker de mogelijkheid om de perfecte verzorging perfect zelf op maat te maken naar gelang huidtype en huidzorg. De nieuwe, speciaal ontworpen verpakking geeft exact de juiste hoeveelheid per pompje. Je krijgt 90% hydratatie en 10% geconcentreerde actieve werkstoffen in een aparte cartridge. Zo wordt het ongelooflijk simpel om de huid zowel te verzorgen als te behandelen.

Verkrijgbaar bij Douglas voor € 54,50

Bumble and bumble. Bb.Curl Luminous Oil Spray en Bb.Curl Butter Masque.



Bumble and bumble. heeft twee nieuwe producten aan de Bb.Curl collectie toegevoegd: Bb.Curl Luminous Oil Spray en Bb.Curl Butter Masque.

De nieuwe producten zijn verkrijgbaar vanaf 15 januari via www.douglas.nl.

Le Couvent des Minimes Exceptionele parfums

Eau de Parfum die de reisavonturen vertellen van Louis Feuillée



Een parfum is een signatuur. Le Couvent des Minimes creëert uitzonderlijke parfums met een eigen karakter die zich onderscheiden van commerciële en algemene geuren. Le Couvent maakt gebruik van edele grondstoffen die worden gemengd volgens de tradities van de Franse Haute Parfumerie.

Exclusief verkrijgbaar bij Douglas.nl 50 ml € 49,- en 100 ml € 89,-

Le Couvent des Minimes Botanische Colognes

Intense Colognes die het verhaal vertellen van een wandeling door de Tuinen van Le Couvent.



Exclusief verkrijgbaar bij Douglas.nl 100 ml € 49,- en 200 ml € 79,-

Jo Malone London Bronze Wood & Leather



Jo Malone London heeft een nieuwe geur toegevoegd aan haar Cologne Intense collectie: Bronze Wood & Leather. Bronze Wood & Leather roept de geur op van zwoel leer ingepakt in een medley van bossen. Meteen rokerig en warm, gebronsd door de avondstralen van de zon. Gegevend met levendige jeneverbes en verse grapefruit en afgewerkt met een mysterieuze draai van vetiver. Rijk aan kostbare ingrediënten, Keulen Intense geuren zijn geïnspireerd door rituelen en zijn gemaakt om de zintuigen te ontsteken met hun weelderige, sensuele geuren.

De nieuwe geur is vanaf nu verkrijgbaar bij o.a. Douglas.nl.

50ml – €88,-

100ml – €136,-

Glamglow Gentlebubble Daily Conditioning Cleanser



Gentlebubble Daily Conditioning Cleanser is de ultieme dagelijkse conditioneringsreiniger voor een zachte, maar effectieve reiniging van de huid en voor het verwijderen van gezichtsmake-up en dagelijkse onzuiverheden. Gentlebubble is geïnspireerd op de regenboog van bubbels en is een dagelijkse, zachte schuimende reiniger vermengd met appel-extract, vitamine E en TEAOXI groene theebladeren. De milde, zeepvrije formule bevat haveraminozuren om de huid te conditioneren, terwijl zachte bubbels diep make-up reinigen en oplossen.

Glamglow Gentlebubble Daily Conditioning Cleanser €24.90 verkrijgbaar bij Douglas.nl.

Clinique Fresh Pressed Clinical Anti-Aging Systeem



Het Clinique Fresh Pressed Clinical Anti-Aging Systeem heeft twee boosters – een booster voor de dag met Fresh Vitamin C (Ascorbic Acid 10%) en een booster voor de nacht met Fresh Vitamin A (retinol). Samen werken ze als een effectief team om alle tekenen van huidveroudering tegen te gaan.

Verkrijgbaar vanaf januari 2019 bij alle Clinique verkooppunten en online via Douglas.nl. € 30,00