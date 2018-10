De nieuwste beauty producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de nieuwste producten in beauty land! Klik op de prijs om te shoppen.

Anastasia Beverly Hills Oogschaduw Norvina Palette



Het Anastasia Beverly Hills Norvina Palette is een oogschaduwpalet bestaande uit veertien hoog gepigmenteerde oogschaduwkleuren. Van een extreem felle look tot een natural beauty, dit palet geeft je alle mogelijkheden! Iedere oogschaduw is hoog gepigmenteerd en de kleuren zijn eenvoudig met elkaar te blenden voor de perfecte look. Een prachtige mix van coole en warme tonen, die perfect samenwerken met de metallic en matte tinten.

Prijs: € 56,05

GlamGlow Highlighter Glowpowder



Je hebt meteen een stralende look met Glamglow’s Glowpowder Hyaluronic Acid Infused Glow Palette.

Glowpowder is een innovatief, ultra-modern palette bestaande uit samengestelde glow poeders met drie complementaire tinten; Pearl Glow, Nude Glow en Sun Glow, voor gezicht en body. Ideaal voor elke teint en de tinten kun je mixen en matchen voor een multidimensionaal highlight effect of enkel één kleur voor een meer subtiele highlight.

Prijs: € 35,60

Bumble and bumble. heeft twee nieuwe helden aan de Bb. Thickening collectie toegevoegd: Go Big Treatment en Great Body Blow Dry Creme voor nóg meer volume!



Beide producten zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.douglas.nl.

Origins Ginzing Refreshing Eye Cream



Origins GinZingT Refreshing Eye Cream is nu beschikbaar in een nieuwe, gebruiksvriendelijke applicator. Deze stimulerende oogcrème hydrateert ogenblikkelijk, licht sporen van vermoeidheid onder de ogen zichtbaar op, en helpt de wallen onder de ogen zichtbaar te ontzwellen met behulp van een massage. De nieuwe verpakking is voorzien van een reisvriendelijke zachte applicator, speciaal ontworpen om een probleemloze oogcrème-applicatie mogelijk te maken.

Prijs: € 23,47

L’Occitane Immortelle Overnight Reset Serum



De nieuwe, innovatieve Immortelle Overnight Reset Serum van L’Occitane, helpt je huid ’s nachts te herstellen van het drukke, dagelijkse leven. Al na één nacht is het verschil zichtbaar! En na een maand zul je een aanzienlijke verbetering van de huid kunnen waarnemen.

Het Immortelle Overnight Reset Serum is verkrijgbaar voor een prijs van €54,00.

Kilian, My Kind of Love



My Kind of Love is een reeks geuren waarmee je op geheel eigen wijze kunt verleiden, flirten en liefhebben. Deze parfums zijn voor die momenten waarop je het zo naar je zin hebt dat het je niet kan schelen wat anderen denken. Wat de collectie verbindt, is een volledig andere geurstructuur dan die van de overige parfums van Kilian. Elke melange in My Kind of Love is buitengewoon ‘simplex’ en maakt, net als de namen van de parfums, direct indruk maar er schuilt nog veel meer achter.

Verwacht altijd het onverwachte, want zelfs de flacon is niet wat het lijkt. Deze kleine bom van verleiding geïnspireerd door moderne kunst is zowel een minisculptuur als een gedurfd statement. Pak de verzwaarde bol aan de bovenkant vast, zet tradities op hun kop en verwijder het onderste vierkant om instant sexappeal op te sprayen.

Prijs vanaf: € 67,-

Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly



Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly is een 100% transparante, lichtgewicht, olievrije jelly die hydrateert, de vochtbarrière van de huid herstelt en de huid dagelijks beschermt tegen vervuiling.

Prijs: € 21,80

Michael Kors Sparkling Blush



Sparkling Blush is een onweerstaanbare geur perfect voor de vrouw die weet hoe zij zichzelf in de schijnwerpers zet. Het hart van de parfum stimuleert de zintuigen met delicate rozenblaadjes en frisse lelie, gewikkeld in een afwerking van zwoel sandelhout.

Michael Kors Sparkling Blush is vanaf nu verkrijgbaar.

Prijzen: vanaf €56

Too Faced Glow Job Masker



Geef jezelf een Glow Job met dit revolutionaire glittermasker met echt goud! Je gezicht zal stralen. Je verwijdert het masker eenvoudig door het af te pellen. Too Faced Glow Job is oplichtende en verzachtende masker dat helpt met een gladde, lumineuze glans. Doffe huid wordt verwijderd en een frisse huidskleur wordt onthuld. De huid is gladder, zachter en klaar voor make-up.

Prijs: € 37,99