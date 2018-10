De nieuwste boeken om je carrière een boost te geven

Of je nu op zoek bent naar een nieuwe baan of gewoon hogerop wilt komen in je huidige carrière, er zijn tal van boeken op de markt met advies die je kunnen helpen. We zetten hier de nieuwste exemplaren op een rij.

Little Black Book

Handleiding voor werkende vrouwen

Little Black Book is een handboek in zakformaat, boordevol inspirerende ideeën en praktische adviezen om je carrière richting te geven. Van salarisonderhandelingen en het opzetten van een succesvol zzp-bestaan, tot loopbaanplanning, een spoedcursus netwerken en spreken in het openbaar. Of je nu een denker bent of een doener, een kunstenaar of ondernemer, of je nu op het punt staat om de arbeidsmarkt voor het eerst te betreden of al jaren aan het werk bent: Little Black Book is een onmisbare gids voor elke creatieve vrouw met ambitie.

Met bijdragen van baanbrekende en succesvolle vrouwen als de veelgeprezen schrijver Chimamanda Ngozi Adichie en Piera Gelardi, medeoprichter van Refinery29.

Speciale Nederlandse editie: met tips en aanbevelingen, zoals fijne flexplekken door het hele land.

Otegha Uwagba is de oprichter van Women Who, een platform dat werkende vrouwen van over de hele wereld met elkaar verbindt. Ze was werkzaam bij Vice Media, een van de succesvolste reclamebureaus in Londen. Ze is freelance schrijver en brand consultant.

Little Black Book € 9,99

Leading Ladies

Maak je ambities waar

Of het nu in de privésfeer is of in de publieke ruimte, nog altijd hebben veel vrouwen niet het respect dat en de plaats die ze verdienen. Wat is dan het geheim van hen die wel naar de top konden doorstoten? Welke obstakels hebben zij overwonnen en hoe hebben zij een plaats kunnen verwerven in kringen waar vooral mannen de dienst uitmaken? Assita Kanko pleit voor gelijkheid tussen man en vrouw over de gehele linie. In Leading Ladies richt ze zich tot alle vrouwen die hun ambitie willen nastreven, maar ook tot de mannen die gendergelijkheid willen verdedigen.

Het boek geeft antwoorden aan de hand van gesprekken met 15 krachtige vrouwen zoals Catherine Pugh, burgemeester van Baltimore, Yuriko Koike, eerste vrouwelijke gouverneur van Tokio, Ayaan Hirsi Ali, voormalig Nederlands volksvertegenwoordigster, of Sophie Dutordoir, CEO van de Belgische spoorwegen.

Assita Kanko schrijft over wat hen heeft geïnspireerd en gemotiveerd.

Leading Ladies € 19,99

Nice girls don’t get the corner office

Werk jij altijd non-stop door zonder pauze? Maak je je zorgen of je anderen niet beledigt met je feedback? Vraag je collega’s altijd om raad voordat je een beslissing neemt? Of wil je gewoon dat iedereen je aardig vindt? Als je een van de bovenstaande vragen met ja hebt beantwoord, is volgens Lois P. Frankel de kans groot dat er regelmatig een promotie aan je neus voorbijgaat en dat het je meestal niet lukt om je dromen & ideeën waar te maken. Lois P. Frankel is coach en bedrijfstrainer. Vijfentwintig jaar lang runde ze een praktijk voor psychotherapie waar ze voornamelijk werkende vrouwen behandelde. Nice girls don’t get the corner office is het resultaat van al die praktijkervaring. Het gaat over de meest gemaakte fouten van vrouwen op hun werk, het doet suggesties om grip te krijgen op je carrière en het beschrijft manieren waarop je jezelf in de weg zit bij het benutten van al je talenten. De praktische adviezen zijn onderverdeeld in zes thema’s: hoe je het spel speelt; hoe je je gedraagt; hoe je denkt; hoe je jezelf op de markt brengt; hoe je klinkt; hoe je eruitziet en hoe je reageert.

Nice girls don’t get the corner office € 15,00

De Obama-factor

Methode voor charismatische communicatie

We leven in een tijdperk van tweets, clicks en likes. Face to face communiceren lijkt verleden tijd. Toch kun je met de juiste vaardigheden tijdens een persoonlijke ontmoeting heel wat meer gedaan krijgen. Hoe meer charisma je daarbij uitstraalt, hoe groter de kans dat je het volledige engagement krijgt van teamleden, collega’s, klanten, investeerders en andere stakeholders.

De Obama-factor leert je communiceren en leiddinggeven met charisma. Overtuigingskracht en charisma zijn immers geen talenten waar je wel of niet mee geboren wordt. Het zijn competenties die je kunt aanleren en versterken. Met deze praktische gids vergroot je je impact op je bedrijf, je omgeving én de samenleving.

Charisma kan je leren

Hoe zorg je voor een sterke eerste indruk?

Hoe kun je je visie met overtuiging brengen?

Hoe kun je anderen inspireren en bezielen?

De Obama-factor € 24,99

Sell It Like Serhant

How to Sell More, Earn More, and Become the Ultimate Sales Machine

Ryan Serhant was een verlegen, werkloos handmodel toen hij in 2008 de onroerendgoedsector binnenkwam in een tijd dat het land op de rand van de economische ineenstorting was. Slechts negen jaar later is hij een van de beste makelaars ter wereld geworden en een autoriteit op het gebied van de kunst van het verkopen. Of u nu een bruine steen of een bubbelbad is, golfballen of een levensverzekering, Serhant deelt de geheimen achter hoe je meer deals kunt sluiten dan wie dan ook, je bedrijf uitbreiden en ervoor zorgen dat klanten bij je terugkomen.

Sell ​​It Like Serhant is een slimme, soms hilarische en altijd essentieel boek om vertrouwen op te bouwen, resultaten te genereren en zo ongeveer alles te verkopen.

Ryan Serhant is bekend van het programma Million Dollar listing New York van Bravo, waar hij huizen van vele miljoenen verkoopt.

Sell It Like Serhant (Engelstalig) € 21,99