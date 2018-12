De nieuwste Ben & Jerry’s smaak: Non-Dairy Coconutterly Caramel’d

Ben & Jerry’s nieuwste Non-Dairy smaak Coconutterly Caramel’d is vanaf volgend jaar verkrijgbaar. De enige echte Ben & Jerry’s kokossmaak, die al op de Europese markt is sinds 2012, is vanaf maart ook verkrijgbaar zonder koemelk. Ben & Jerry’s Flavour Guru’s hebben hard gewerkt aan de creatie van het fairrukkelijke kokos- en karamel Fairtrade zuivelvrije ijs, met swirls van gecertificeerde vegan karamel & koekjes. Gemaakt van amandelen en volgeladen met chunks en swirls, zullen fans bij elke hap het Ben & Jerry’s genot ervaren zoals zij gewend zijn, maar dan zonder de koe.

Deze nieuwe toevoeging aan de Ben & Jerry’s Non-Dairy familie zal verkrijgbaar zijn vanaf maart 2019 naast de andere fairrukkelijke potten, de nieuwe minicups en multipacks van de Non-Dairy reeks.