De nieuwste kook- en bakboeken

Als je ook zo gek bent op koken en graag op de hoogte blijft van de nieuwste kookboeken, lees dan verder. Bijna maandelijks komen er nieuwe kook- en bak boeken op de markt, en we geven hier daarom een overzicht van de nieuwste exemplaren, die nu of binnenkort in de winkel liggen. Enjoy!

Gelukseten

Lekker eten voor een gelukkigere geest

In deze Scandinavische bestseller spreekt wetenschapsjournalist Henrik Ennart verschillende toonaangevende onderzoekers over de relatie tussen het brein en het bord. Wat blijkt? Van stress tot angststoornissen en van zwaarmoedigheid tot hersenmist. Het houdt allemaal verband met wat er op ons bord ligt. Het goede nieuws is: binnen 24 uur kan de positieve verandering in je systeem al ingezet zijn. Eten kan zowel lekker als heilzaam zijn, niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor ‘the soul’! Maar hoewel eten een medicijn kan zijn, zo moet het niet smaken! En daarom vertaalt de Zweedse topchef en coauteur Niklas Ekstedt de wetenschappelijke kennis in 38 geweldige recepten met ingrediënten uit de gezondste keukens van de wereld: de Scandinavische, Japanse en de mediterrane. Een boerenkoolsalade of een gazpacho, golden milk of wat gegrilde kip? Geluk smaakte nooit eerder zo lekker!

PRIJS: € 20,75

The Avocado Show

Het zal niemand zijn ontgaan dat avocado’s het populairste ingrediënt zijn van het moment. The Avocado Show laat zien dat ze meer dan alleen lekker, voedzaam en gezond zijn. Avocado’s zijn het het ultieme ingrediënt voor zoete en hartige – en zeer Instagrammable! – creativiteit.

Toen twee vrienden in Amsterdam het eerste avocadorestaurant ooit openden, werd het meteen wereldberoemd. Samen met hun favoriete food developer & styliste Fooddeco tonen zij in dit nieuwe kookboek de mooiste en lekkerste culinaire creaties en recepten van deze #1 superfruit.

Prijs: € 18,50

Polles Taartenboek

Maak zelf de lekkerste taarten, cakejes en koekjes uit de keuken van Symbolica!

In de Efteling-attractie Symbolica staat in de Koningszaal van het Paleis der Fantasie een enorme tafel vól met taarten, koeken en andere lekkernijen. Koning Pardulfus likt zijn vingers er bij af. En al dat heerlijks kun je nu ook thuis maken! Polles Taartenboek bevat 35 recepten voor taarten, (cup)cakejes, en koeken. Wat dacht je van een Schots en Scheve Schuimtaart, een Fabelachtige Vlindertaart, Hoorntjes van Overvloed of Zilverglans Cupcakes? En wat vind je van de Koninklijke Kokosmakronen, Polles pannenkoekentaart, Twinkelkristallen of een Winterwonderdrank? Ook zijn er recepten voor als je glutenvrij, suikervrij of lactosevrij wilt bakken.

PRIJS: € 13,99

Happy Healthy Club

Lucia Boer (1958) food- health- en lifecoach en gepassioneerd kok deelt op Happy Healthy Club haar succesrecepten met 22.500 volgers! Een aantal van deze recepten kookt ze zelfs al meer dan 40 jaar met veel succes voor familie en vrienden. In haar praktijk begeleidt Lucia al meer dan 30 jaar cliënten om Happy & Healthy te worden en te blijven. De Happy Healthy Club op Facebook is naast haar werk als voedingsconsulent een dagtaak geworden, elke dag plaatst ze een gezond en lekker recept online. Met succes want sommige recepten zijn al meer dan een miljoen keer bekeken! Een eigen receptenboek is dan ook het gevolg.

Prijs: € 19,75

Modern Baking

Taarten, koekjes en alles daartussenin

Donna Hay heeft zichzelf overtroffen met Modern Baking. Dit is haar mooiste boek tot nu toe. Bakken heeft iets magisch, vindt Donna. De manier waarop ingrediënten veranderen als je ze klopt en klutst, het tevreden gevoel dat een warm stuk taart je kan geven: bakken is en blijft haar grote liefde in de keuken. Al ligt haar hart bij de klassieke school, zij geeft altijd trendy twists aan haar zoete recepten.

Dit boek is dé moderne bakbijbel. Er staan meer dan 250 recepten in: haar beproefde, onvermijdelijke favorieten, plus snelle varianten voor de drukke dagen waarop het leven voorbij raast. Ook heeft Donna een reeks meer verantwoorde verwennerijen opgenomen, gemaakt met heilzame ingrediënten, voor een beetje balans. Of het nu cookies met een bite zijn, fudgy brownies, dromerige meringues of romige desserts: deze moderne zoetigheden zorgen voor een sprankje magie in de keuken.

Met meer dan 250 recepten dé ultieme bakbijbel!

PRIJS: € 35,00

De bijbel van de Franse keuken

De bijbel van de Franse keuken is hét naslagwerk voor wie alle geheimen van de Franse keuken wil leren kennen. Met meer dan 180 recepten, handige tips en aanwijzingen laat de Franse chef-kok Alain Caron de oneindige mogelijkheden van de Franse keuken zien. Aan de hand van heldere instructies, stap-voor-stapfotografie en een lijst met Franse culinaire begrippen en technieken, leer je alles over het maken van de lekkerste Franse gerechten. Maak een reis door Frankrijk met recepten uit elke regio: serveer bijvoorbeeld een klassieke uiensoep uit Centraal-Frankrijk, maak de lekkerste varkenskoteletten op Parijse wijze, of reis af naar Zuid-Frankrijk voor coquilles Saint-Jacques uit de oven. Kortom, De bijbel van de Franse keuken is voor zowel de beginnende als de ervaren thuiskok een verrassend en leerzaam naslagwerk.

PRIJS: € 31,99

Smokey Goodness Winter BBQ

Met het one of a kind Smokey Goodness Winter BBQ boek van Jord Althuizen kom je ook de winter meer dan warmpjes door. Met echt winterse recepten als home smoked salmon, wild boar on the grill en wintersportfavourites (yes, raclette!) blijft het vuur ook bij min tien lekker branden. Tot aan een volledig Smokey Goodness-style kerstmenu toe: van aperitief tot dessert, alles van de barbecue. En natuurlijk een goede portie ice cold adventure. Let it snow, let it glow!

Jord Althuizen is oprichter, eigenaar en pitmaster van Authentiek BBQ Catering bedrijfSmokey Goodness. Hij is voormalig chef-kok, restaurant manager en culinair eindredacteur.

PRIJS: € 24,99

Airfryer

makkelijk, snel en veelzijdig

Haal meer uit de airfryer met dit boek vol originele recepten, ideeën en tips. Want het populaire ‘heteluchtfrituren’ is niet alleen gezond, snel en handig, maar bovendien enorm veelzijdig. Denk naast frites en snacks eens aan heerlijk gegratineerde lasagne, gegrild buikspek, gebakken groenten en garnalen, gepofte banaan of zelfs koekjes en cakes! De trendy airfryer is zeker een blijvertje in de keuken. En met dit boek van kok Danny Jansen heb je nog meer plezier van je aanwinst.

Prijs; 13,95

Eet meer energie

voor een vitaal en vrolijk leven

Vrijwel iedereen wil meer energie, maar bijna niemand weet hoe ons lichaam energie aanmaakt. Marjolein Dubbers heeft een passie voor levensenergie, dook diep in deze materie en ontdekte een goed verborgen geheim. Energie wordt aangemaakt in de mitochondriën (je energiefabriekjes), die zich bevinden in al je cellen. Je hebt zelf grote invloed op de hoeveelheid én de kracht van je mitochondriën. Vooral voeding speelt hierbij een belangrijke rol: je kunt letterlijk meer energie eten! Met 30 heerlijke recepten uit de energieke keuken.

Wil jij iedere ochtend opstaan met veel zin om er een vitale en vrolijke dag van te maken? Door heel goed voor je energiefabriekjes, je mitochondriën, te zorgen, kun je dit stap voor stap bereiken. Als je gedurende de hele dag een hoog niveau van energie wilt, zowel fysiek als mentaal, is het essentieel om een vetverbrander te worden. Pas op: een hoog niveau van energie is verslavend; je wilt er steeds meer van!

Marjolein is food- en lifestylecoach en heeft een passie voor de gezondheid van vrouwen.

PRIJS: € 22,50

Heel Holland Bakt mee Feest

Bakkend Nederland opgelet: met Heel Holland Bakt mee Feest maak je van elke gelegenheid een feestje. Want als het buiten koud wordt en Sint en Kerst voor de deur staan, krijgt iedereen toch zin in lekkers uit de oven? Heel Holland Bakt mee Feest gaat nog verder: in dit heerlijke, makkelijke, stap-voor-stap bakboek bak je ook heerlijk met Pasen, Moederdag, verjaardagen: op elk moment dat het feest is.

PRIJS: € 20,00