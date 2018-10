De nieuwste modellen auto’s: Ford, Opel & meer

Vrijwel iedere maand komen er een of meerdere nieuwe modellen auto’s op de markt. Omdat wij vrouwen over het algemeen niet al teveel interesse hebben in alle productspecificaties, hebben we hier een overzicht gemaakt van de nieuwste modellen die net op de markt zijn, of nog uit moeten komen. En ze zijn niet allemaal klein, alhoewel onderzoek suggereert dat vrouwen van kleine auto’s houden.

Suzuki Jimny



De nieuwe Suzuki Jimny is een hippe lifestyle-offroader die duidelijk geïnspireerd is op modellen uit de rijke historie van Suzuki. Diverse design elementen, zoals de grille, de motorkap en de verlichting, grijpen terug op de legendarische, kleine offroaders die Suzuki sinds 1977 bouwt. De Jimny spreekt meerdere doelgroepen aan: zo is er een Jimny voor bijvoorbeeld mensen die op zoek zijn naar een praktisch, no-nonsens werkpaard, maar ook voor mensen die gevoelig zijn voor het hippe design. Maar de Jimny is natuurlijk altijd prima geschikt voor het dagelijkse verkeer.

De nieuwe Suzuki Jimny is leverbaar in acht kleuren, en is volledig te personaliseren.

Hij is er in drie uitvoeringen: Comfort, Select en Stijl. Suzuki Jimny vanaf € 26.999,-

Porsche Macan



De nieuwe Porsche Macan beleeft zijn Europese debuut op de autotentoonstelling van Parijs. Het typische Porsche design-DNA is ook bij de Macan direct zichtbaar. Kenmerkende details aan de achterzijde zijn bijvoorbeeld de driedimensionale led-lichtstrip en de 4-punts remlichten. De koplampen zijn standaard uitgevoerd met led-lichttechnologie. Diverse stylingdetails zorgen ervoor dat de Macan nu breder lijkt. De nieuwe Macan beschikt verder over diverse hightech opties waardoor die helemaal van nu is. Er zijn vier nieuwe exterieurkleuren: mambagroen metallic, Dolomietzilver metallic, Miamiblauw en krijt.

De nieuwe Macan is nu te bestellen bij de Nederlandse Porsche Centra voor een consumentenadviesprijs van € 85.600 en vanaf december 2018 leverbaar in Nederland.

De nieuwe BMW Z4



BMW heeft een rijke historie van roadsters met een iconische status als het gaat om rijplezier. De nieuwe BMW Z4 is de volgende roadster die zich voegt in dit illustere gezelschap. Het is een open, premium sportauto met klassieke canvas softtop, een verleidelijk design en een puristisch, op de bestuurder gericht interieur. De tweezitter is nadrukkelijk ontworpen voor maximale wendbaarheid, rijdynamiek en een superieur stuurgedrag. De nieuwe BMW Z4 beleeft zijn wereldpremière op de Autoshow van Parijs op 2 oktober 2018. Het model wordt vervolgens in maart 2019 op de markt gelanceerd met keuze uit drie motorvarianten.

Ford komt in 2019 Met Nieuwe Generatie Mondeo Hybrid



Ford heeft de Mondeo Hybrid sterk verbeterd en voor het eerst komt er een praktische en ruime stationwagon beschikbaar. De introductie vindt plaats in 2019. Ford mikt hiermee op klanten die veel ruimte en tegelijk een hoge mate van efficiency wensen. De benzine-elektrische aandrijflijn blinkt namelijk uit in verfijning en biedt de mogelijkheid korte afstanden volledig elektrisch te overbruggen. De hybride aandrijflijn staat in elk geval borg voor een lager verbruik en minder CO2-emissie. De Hybrid-versies van de Mondeo zijn daarmee een aantrekkelijk alternatief voor diesel. Tot dusver is de Mondeo Hybrid er alleen als sedan met een vloeiende coupé-achtige daklijn. Hij is er in drie uitvoeringen inclusief de zeer luxe Vignale. Ford maakt de nadere specificaties en prijzen in een later stadium bekend. Geen zin om tot volgend jaar te wachten? Er zijn gelukkig genoeg verschillende Ford occasions te koop.

Opel Grandland X



Opel introduceert een nieuwe top-of-the-line turbobenzinemotor met directe brandstofinspuiting voor de stijlvolle en populaire Grandland X. De Opel Grandland X Ultimate heeft een bijzonder rijke standaarduitrusting. De Ultimate-uitvoering kenmerkt zich onder meer door 18-inch ‘BiColor’ lichtmetalen wielen en fraaie zilveren dakrails. Verwarmbare AGR-gecertificeerde ergonomische comfortstoelen, een premium geluidsinstallatie van Denon en diverse geavanceerde rijhulp- en infotainmentsystemen maken ook deel uit van deze topversie. Daar bovenop is de luxe van de Grandland X Ultimate nog verder uit te breiden met optionele lederen bekleding, 19-inch ‘BiColor’ lichtmetalen wielen en een groot glazen panoramadak. De stoere looks van de Grandland X krijgen nog meer nadruk met de optioneel leverbare sidesteps. De Opel Grandland X is er vanaf 39.299 euro. De productie start eind dit jaar, eerste leveringen worden begin 2019 verwacht.

Kia ProCeed



Kia ProCeed: verbluffende coupé-geïnspireerde lijnen met veelzijdigheid van een stationwagon. De nieuwe Kia ProCeed is net op de Autosalon van Parijs voor het eerst te zien geweest. De ProCeed verenigt opwindend design met de ruimte en veelzijdigheid van een stationwagon in de fraaie vormen van een vijfdeurs shooting brake-carrosserie. Vanaf begin 2019 is de Kia ProCeed exclusief in Europa te koop.